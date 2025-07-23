بعد التوغل الإسرائيلي.. نائب يعلق!

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اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح ان "توغل العدو الاسرائيلي الى بلدة ريحانة بري الحدودية في منطقة العباسية الحدودية وصولا الى المنازل المأهولة تأكيد جديد ان الاسرائيلي لا ينصاع لقرارات وغير آبه بوسطات ومستمر بعدوانه مستبيحا للسيادة الوطنية على مرأى ومسمع المنظمة الدولية ممثلة بقوات اليونيفل وتبقى مسؤولية اللبنانيين مسؤولين وقوى سياسية التعاطى في هذه المرحلة مع الملفات الاساسية وخاصة العدوانية الاسرائيلية وفق مقتضيات المصلحة الوطنية وحفاظا على السيادة الوطنية لنحمي وطننا في ظل التطورات والتحديات المحيطة ببلدنا".