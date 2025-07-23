عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 تموز 2025

الأخبار: برّاك يجمع الإسرائيليين والسوريين ويتوسّط لجنبلاط لدى ابن سلمان
بري يقنع موفد ترامب بالعمل على تنفيذ إتفاق تشرين
عدوان إسرائيل وأحداث سوريا يعطلان البحث في السلاح
غزة: مفاوضات تحت شبح الجوع
النهار: لقاء برّاك وبري يحول دون الانسداد؟ زيارة عمل لسلام في الاليزيه الخميس
اللواء: عون من البحرين: لا خوف على لبنان.. وسلام في الإليزيه غداً
برّاك لا يُقدِّم ضمانات وبلبلة بعد مهلة الإسبوعين.. ورفع الحصانة عن بوشكيان اليوم
الديار: إذا لم تضمن أميركا... من يمنع الحرب المقبلة؟
واشنطن تنسحب مالياً من اليونيفيل وفرنسا تتحرك للإنقاذ
منصب مدعي عام جبل لبنان يعرقل التشكيلات القضائية؟
البناء: تقرير التحقيق بمجزرة الساحل يثير التساؤلات حول جدية مواجهة العنف الطائفي | برّاك تخلّى عن الدعوة للحاق بسورية… وعاد إلى اتفاق وقف النار وكيفية إنعاشه | هل نضجت «إسرائيل» بعد سورية لوقف الاعتداءات على لبنان وقبول خطوة بخطوة؟
االجمهورية: برّاك: حصر السلاح مسؤولية الحكومة
بري "مرتاح" بعد الرد
l'orient le jour: Barrack à Tel-Aviv après Beyrouth : en attendant, rien de nouveau sous le soleil
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «قسد» لـ«الشرق الأوسط»: نرفض تسليم أسلحتنا مع تصاعد العنف في سوريا
نفى صحة الأنباء الواردة حول تحديد سقف زمني أميركي للاندماج في الجيش السوري
الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية: اتصالات لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة تفادياً لتأثيرها على لبنان.. وجعجع ينتقد تغييب الحكومة والمجلس عن الردّ على الموفد الأميركي
باراك من عين التينة: الولايات المتحدة لن تتخلى أبداً عن لبنان