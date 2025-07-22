الرئيس عون: اسرائيل لم تلتزم بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته

A + A -

استهل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارته الى البحرين بلقاء مع القائمة بالاعمال في السفارة اللبنانية السفيرة ميرنا الخولي واطلع منها على العلاقات اللبنانية- البحرينية واطر التعاون القائم بين البلدين، كما اسمتع الى شرح عن اوضاع الجالية اللبنانية في المملكة.

ثم استقبل الرئيس عون رؤساء تحرير الصحف ووكالة الانباء البحرينية حيث رد على اسئلتهم التي ركزت على الوضع في لبنان وتأثير ما يجري في عدد من دول المنطقة على الاستقرار فيه.

واكد الرئيس عون للوفد انه يتطلع بكثير من الاهتمام الى اللقاء الذي سيجمعه غدا بملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى أل خليفة والمسؤولين البحرينيين وذلك للبحث في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وابرزها اعادة فتح سفارة البحرين في لبنان بعد تعيين سفير غير مقيم وتسهيل سمات دخول اللبنانيين الى البحرين واعادة تسيير طيران الخليج وتفعيل العلاقات الاقتصادية والزراعية وغيرها من المواضيع. وقال الرئيس عون ان الزيارات التي يقوم بها الى دول الخليج تهدف الى اعادة وصل ما انقطع بين لبنان وهذه الدول "والاهم اعادة الثقة بين الخليج ولبنان، لافتا الى ان اللبنانيين ينتظرون زيارة اشقائهم من البحرين خلال هذا الصيف والاستمتاع بالضيافة اللبنانية وجمال لبنان ومناخه المميز.

ثم شرح الرئيس عون للوفد الاعلامي ما تقوم به الحكومة على صعيد ضبط الاوضاع الامنية ومكافحة التهريب وضرورة اعادة فتح الاسواق الخليجية امام الصادرات الزراعية اللبنانية خصوصا وان المعابر البرية والبحرية والجوية في لبنان باتت ممسوكة امنيا. كما تطرق الرئيس عون الى قرار حصرية السلاح وسبل تنفيذه وحق الدولة وحدها في اعلان قرار الحرب والسلم، لافتا الى ان الاصلاحات جارية في مختلف المجالات لا سيما في المجال المصرفي حيث تتعاون الحكومة مع مجلس النواب في اقرار القوانين الخاصة بهذه الاصلاحات.

واعتبر الرئيس عون ان صفحة الماضي طويت " وان لا خوف على لبنان" وان جولاته على دول الخليج كانت ناجحة "حيث لمست شوق الخليجيين للمجيء الى لبنان، اضافة الى استعداد هذه الدول لمواصلة تقديم المساعدات الى الشعب اللبناني. لقد مددنا الجسور والمستقبل بات واعدا".

وردا على اسئلة الوفد، اشار الرئيس عون الى ان تطبيق حصرية السلاح المتخذ والذي لا رجوع عنه تتم بروية على نحو يحفظ وحدة لبنان ويمنع الاضرار بالسلم الاهلي. وقال ان اسرائيل لا تزال تمتنع حتى الساعة عن التقيد باتفاق 26 تشرين الثاني 2024 وتواصل اعتداءاتها على لبنان ولا تستجيب للدعوات الدولية للتقيد بوقف الاعمال العدائية.

وردا على سؤال اخر، اكد الرئيس عون ان اي حل يحتاج الى من يضمن تنفيذه لا سيما وان اسرائيل لم تلتزم بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته في حين ان لبنان التزم الاتفاق ونشر الجيش في جنوب الليطاني ولا يزال وجود الاسرائيليين في التلال الخمس عائقا امام استكمال انتشار الجيش، مؤكدا ان عديد الجيش في الجنوب سيرتفع الى عشرة الاف مع حلول نهاية العام "وحيثما حل الجيش صادر الاسلحة والذخائر وانهي كل مظاهر مسلحة". اضاف:"ان قرارنا بانقاذ الدولة نهائي ولن نوفر جهدا لتحقيق ذلك".

واكد الرئيس عون ان انتخاب البحرين عضو غير دائم في مجلس الامن " دليل ثقة العالم بها وهي ستحمل القضايا العربية ومنها القضية اللبنانية الى هذا المحفل الدولي الرفيع". وختم داعيا ابناء البحرين خصوصا وابناء الخليج عموما الى المجيء الى لبنان وتمضية فصل الصيف فيه، وقال:" لبنان ينتظركم".

ويزور الرئيس عون قبل ظهر غد، مجلس التنمية الاقتصادية على ان ينتقل بعد ذلك الى قصر القضيبية حيث يجري محادثات مع العاهل البحريني وكبار المسؤولين بعد استقبال رسمي سيقام له، يليه تصريحان للاعلام ثم محادثات موسعة بين الوفدين اللبناني والبحريني وغداء رسمي يقام على شرف رئيس الجمهورية الذي ينتظر ان يغادر بعدها المنامة عائدا الى بيروت.