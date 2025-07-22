living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ برّاك يرسل إشارات إيجابية بعد لقائه برّي والعبرة في النتائج!

22
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بين تحذيرات الإثنين والإشارات التفاؤلية الثلثاء، تراوحت نتائج زيارة الموفد الأميركي توم برّاك. فبعد التحذيرات العلنية والمبطنة التي أُرسلت في اليوم الأول من زيارته، تعمد برّاك أن يطلق بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري تصريحات تصف اللقاء بالممتاز. وأياً كانت التصريحات، تبقى العبرة في النتائج والخلاصات، بعدما ضاقت المسافة الزمنية المحددة أميركياً للبنان ليقدم برنامجاً واضحاً لتسليم السلاح، وبعدما بات الخيار واضحاً بين الإجراءات التنفيذية أو ترك الأمر لإسرائيل أن تعاود اعتداءاتها.

 

وقد اعلن براك بعد زيارته بري العمل "قدماً للوصول الى الإستقرار" داعياً اللبنانيين إلى "التحلي بالامل". وأكد أن "المشكلة ليست في الضمانات وكذلك الوصول إلى "الاستقرار". وأشار إلى وجود تقدم وإلا الإستمرار بالعمل.

 

على خط مواز، وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى البحرين في زيارة رسمية تستمر يومين.

أما رئيس الحكومة نواف سلام فقد بحث مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان  جاك دو لا جوجي في مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه. إلى ذلك يعقد مجلس النواب الأربعاء هيئة عامة للبحث في عدد من الملفات.  

 

وفي المواقف يطلق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ليل الثلثاء مواقف عالية السقف من عدد من القضايا المطروحة، وذلك في عشاء هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر والذي يُنظَّم في فندق "الحبتور".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout