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بالصور - الرئيس عون في المنامة

22
JULY
2025
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    وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزيرالخارجية والمغتربين يوسف رجي، الى مطار البحرين الدولي عند الساعة الرابعة بعد الظهر في مستهل زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 

    وكان في استقبال الرئيس عون على ارض المطار، الممثل الشخصي لعاهل البحرين ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ورئيس بعثة الشرف وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وسفير مملكة البحرين لدى لبنان السيد وحيد مبارك سيار، والقائمة بالاعمال في السفارة اللبنانية لدى البحرين السفيرة ميرنا الخولي، ومحافظ محافظة المحرق السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي.

    وبعد استراحة قصيرة في المطار، انتقل الرئيس عون يرافقه رئيس بعثة الشرف الى مقر اقامته في فندق فور سيزنز.

تصريح الرئيس عون

ولدى وصوله إلى البحرين صرح الرئيس عون للصحافيين فقال:

        "يسعدني ان ألبي اليوم دعوة أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة  في زيارة لهذا البلد العزيز، تأتي تأكيداً على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين لبنان والبحرين.

إن هذه الزيارة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التعاون بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وترجمة عملية للعلاقات المتميزة التي تربط شعبينا العريقين منذ عقود طويلة.

كما أتطلع إلى اللقاءات المثمرة مع جلالة الملك وكبار المسؤولين البحرينيين، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إن لبنان الذي يعتز بعلاقاته المتجذرة مع مملكة البحرين، يقدر عالياً مواقفها الداعمة له في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. كما نثمن دور البحرين البناء في تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقتنا العربية.

وستساهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين ويعزز مكانة بلدينا في المنطقة التي تمر في ظروف صعبة ودقيقة تتطلب تضافر كل الجهود لاعادة الأمان والاستقرار اليها وتوفير الهناء لشعوبها .

مرة أخرى، أشكر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني الكريم على هذا الاستقبال الحار، وأتطلع إلى زيارة مثمرة تعكس عمق الأخوة العربية وتفتح صفحة جديدة من التعاون المتقدم بين  لبنان والبحرين.

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