في عملية ليلية.. الجيش الإسرائيلي يعتقل تجّار أسلحة في جنوب سوريا!

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه على أكس ، أن قوات الفرقة 210، بالتعاون مع الوحدة 504، نفذت خلال ساعات الليل الماضية عملية عسكرية في جنوب سوريا، تم خلالها اعتقال عدد من تجّار الأسلحة.

وأوضح أدرعي أن العملية جاءت بناءً على مؤشرات استخباراتية تفيد بضلوع عدد من المشتبه بهم في نقل وسائل قتالية مختلفة داخل المنطقة. وأشار إلى أنه جرى التحقيق مع المعتقلين ميدانيًا عقب توقيفهم.

وأضاف أن القوات صادرت كميات من الأسلحة تم العثور عليها خلال العملية، مؤكدًا أن الفرقة 210 "تواصل متابعة التطورات في سوريا وتبقى على جهوزية دفاعية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة".