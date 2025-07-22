"يكرهونني بسبب الدعاية"... نتنياهو: في هذه الحالة تنتهي الحرب!

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن موجة الكراهية التي يتعرّض لها في مختلف أنحاء العالم تعود إلى ما وصفه بـ"الدعاية الإعلامية"، مؤكداً أن إسرائيل قامت بدورها في مواجهة التهديد الإيراني نيابة عن العالم.

وفي مقابلة صحافية، نقل نتنياهو عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس قوله إن "إسرائيل أدت المهمة عن الجميع"، مشيراً إلى أن الصواريخ الإيرانية "لم تكن موجهة فقط نحو إسرائيل، بل نحو أوروبا، وفي النهاية نحو الولايات المتحدة".

وعند سؤاله عن سبب "كراهية الجميع له"، قال نتنياهو: "السؤال الحقيقي ليس لماذا يكرهونني أو يكرهون الرئيس ترامب، بل لماذا لا يرون الواقع؟ لماذا لا يدركون ما هو الأفضل لهم؟".

وأضاف، "الجواب بسيط، الغالبية تفهم الحقيقة عندما تُعرض الوقائع أمامهم، لكن المشكلة تكمن في كيفية إيصال الحقيقة في زمن تُنقل فيه المعلومات عبر تطبيقات مثل تيك توك".

ورداً على تعليق بشأن معاناة المدنيين، قال: "نحن أيضاً لا نرغب في معاناة المدنيين".

وتابع، "اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم، وربما نسمح لهم بمغادرة غزة، وقتها ستنتهي الحرب".

وحول العلاقة مع إيران، شدد نتنياهو على أنه "لا توجد فرصة للسلام مع النظام الحالي"، مضيفاً، "لكن الشعب الإيراني يريد الإطاحة بالنظام".

وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحه بالقول: "الأميركيون الذين لا يريدون دعم إسرائيل يعني أنهم لا يدعمون الولايات المتحدة".