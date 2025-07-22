وقال ضابط رفيع المستوى في القيادة الشمالية إن الجيش لم يعد يكتفي بتأمين خط الحدود فقط، بل يعمل على تعزيز الانتشار في العمق، مشيرًا إلى بناء عوائق هندسية لمنع عبور المركبات، والاستعداد أيضًا لسيناريوهات تشمل استخدام مظلات آلية (باراموتور) للتسلل الجوي.

وأوضح الضابط أن حملة الاعتقالات التي نفذها الجيش في قرى سورية مجاورة ساعدت في جمع معلومات استخباراتية حول البنية التحتية للمنظمات المسلحة في المنطقة.

وقد كثّف قسم الاستخبارات (أمان) ووحدة تشغيل العملاء (504) من نشاطاتهما مؤخرًا في هذه الجبهة.

وفي سياق الاستعدادات، أجرى الجيش تدريبات واسعة لوحدة القيادة الشمالية والفرقة 210، بالتعاون مع وحدات الحماية الخاصة ووحدة التدخل السريع التي أُنشئت خلال الحرب، تحاكي محاولات للاستيلاء على بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود.