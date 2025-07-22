موجة حر شديدة تضرب لبنان!

تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة ضعيفة الى متوسطة الفعالية وتستمر لأيام عدة. وتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بفارق حوالي ٢ الى ٤ دراجات بحسب المناطق، فيما التأثير الأكبر يكون بقاعاً (خصوصا البقاع الشمالي).
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
– درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ٢٢ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: رطب وغائم جزئيا ويتشكل الضباب والسحب مع تقدم الوقت
– الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪
– الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س وتنشط شمالا
– الانقشاع: جيد
– حال البحر: منخفض الى متوسط الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس: الطقس حار وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٤ درجة ساحلا، بين ٢١ و٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢٣ و٣١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.