موجة حر شديدة تضرب لبنان!

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تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة ضعيفة الى متوسطة الفعالية وتستمر لأيام عدة. وتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بفارق حوالي ٢ الى ٤ دراجات بحسب المناطق، فيما التأثير الأكبر يكون بقاعاً (خصوصا البقاع الشمالي).

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

– درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ٢٢ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: رطب وغائم جزئيا ويتشكل الضباب والسحب مع تقدم الوقت

– الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

– الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س وتنشط شمالا

– الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

– الانقشاع: جيد

– حال البحر: منخفض الى متوسط الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي: