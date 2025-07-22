living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: لبنان بين نار السويداء وفتنة الداخل: حذارِ التورط

22
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: نور نعمة-

مع حصول الاحداث الدموية المؤسفة في السويداء ـ سوريا بين الدروز والبدو، يَمثل امام لبنان تهديد خطر جدا على داخله وتحد كبير لاستقراره باحتمال تورط ابنائه في احداث السويداء، سواء لمساندة الدروز ام للبدو العرب.

 

ذلك ان الانخراط في الحرب الوحشية التي وقعت في الايام الماضية بين ابناء البلد الواحد في السويداء، وتدخل العدو الاسرائيلي الفاضح في سوريا، فضلا عن تفاعل بعض من اللبنانيين من الطائفة السنية والدرزية في هذا النزاع الدامي، امر لا يبشر بالخير، بل ينذر بان احتمال تصدير الاقتتال السوري في السويداء الى لبنان او زيادة عدد اللبنانيين المنخرطين في القتال في السويداء، يرتفع يوما بعد يوم وهذا يشكل خطراً داهماً.


والحال ان الشعب اللبناني المنهك من العدوان الاسرائيلي عام 2024 والذي يتعرض بشكل متواصل لخروقات «اسرائيلية» تمنع تثبيت الاستقرار السياسي والامني اللبناني وتعرقل انتشار الجيش اللبناني على كامل الاراضي اللبنانية جنوباً، ليس من مصلحته التدخل في احداث سوريا، لان هذا المسار سيجلب الويلات لوطن لم يتمكن بعد من تضميد جراحه على شتى الاصعدة.

 

ان لبنان وشعبه شهدا اقسى سنوات على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي والامني، فارتفعت وتيرة هجرة اللبنانيين بشكل مخيف حيث اضحى شبه فارغ من ناسه، وتحديدا شبابه، نتيجة الازمة المالية الحادة وغير المسبوقة في تاريخ لبنان، الى جانب حصول انفجار مرفأ بيروت ومن بعدها العدوان الاسرائيلي على القرى الجنوبية والبقاعية، فضلا عن الضاحية الجنوبية لبيروت العام الماضي. كل هذه المآسي التي عاشها اللبناني، تعد اكثر من كافية ليتمسك بمبدأ الحياد والنأي بالنفس اولا ومعالجة وضعه الاجتماعي الصعب بكل الوسائل، وبالتالي الابتعاد عن الازمات الطائفية والعرقية والمذهبية التي تحصل في سوريا مؤخراً والتي تجمعنا حقائق جغرافية معها.

 

فاذا لم يقرأ الشعب اللبناني جيدا التحولات التي تحصل في المنطقة، وان بقي غافلاً ان الكيان العبري يسعى بكل ثبات وعزم لتحقيق مخطط «اسرائيل الكبرى» من خلال استغلال دروز سوريا كجسر لرسم الحدود في قلب بلاد الشام بهدف قضم اراضٍ عربية جديدة وفرض حزام امني عازل في الجنوب السوري المحاذي للجولان المحتل، فيكون الشعب اللبناني قد اعميت بصيرته وقرر الانجرار وراء عواطفه وغرائزه وطائفيته بدلا من ان يتابع المشهد السوري من موقع المراقب الحذر.

 

في اغلب الاحوال، ان الصراع الدائر بين الرئيس السوري الانتقالي احمد الشرع والعدو الاسرائيلي يبقى شأنا سورياً بحتاً، ولا يدخل ضمن اولويات او مسؤوليات اللبنانيين. بل ان مواقف الشرع التي عبّر عنها في أكثر من مناسبة، ونيّته المعلنة بالتنازل عن جبل الشيخ في وقت اتضحت نياته أو بالاحرى اطماعه بأراض لبنانية، تضعه في خانة الخصم وليس الحليف.

 

من هنا، فان لبنان مهدد بأطماع مزدوجة من النظام السوري الجديد ومن اسرائيل باراض لبنانية الى جانب مياهه، ما يحتّم على الشعب اللبناني ان يكون متنبها ومتيقظا في هذا المجال.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout