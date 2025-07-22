عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 تموز 2025

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الأخبار: "نكتة" الربط الكهربائي مع قبرص

برّاك: نفذوا المطلوب ولا ضمانات

غزة: الموت ببطون خاوية



اللواء: برّاك تسلَّم مذكرة «إنقاذ لبنان»: المساندة تتوقف على قرار حزب الله

لقاء حاسم مع برّي اليوم.. وجلسة نيابية غداً لرفع الحصانة عن بوشكيان



النهار: أجواء المراوحة تطبع لقاءات الموفد الأميركي... برّاك: لا ضمانات ولا نرغم إسرائيل بأي شيء

الجمهورية: "الردود"... في الحلقة المقفلة

عون لبرّاك: إنقاذ لبنان ضرورة





الديار: برّاك «يُناور» ويُدير «لعبة» تمرير الوقت؟

لا ضمانات تكبح «اسرائيل»... و«العين» على لقاء بري

مخاوف امنية من «خاصرة رخوة» في الشمال!

البناء: برّاك محبط مع الفشل السوري… ويتفهّم الخوف من الحرب الأهلية بعد السويداء | لا ضمانات أميركية بالتزام إسرائيلي بوقف النار والانسحاب بل دعوة للمقامرة | لبنان ملتزم بتسلسل الالتزامات والخطوة مقابل خطوة ويسأل مَن يضمن «إسرائيل»؟

l'orient le jour: Troisième visite de Barrack à Beyrouth : aucune percée... en attendant Berry

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: معلومات لـ «الأنباء»: بري استمهل لقاء باراك لمزيد من التشاور مع «الحزب»

الموفد الأميركي من السرايا: لا نستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء

الشرق الأوسط السعودية: رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية: خروج العائلات من السويداء «نزوح مؤقت»

قال لـ«الشرق الأوسط» إن المنازل التي كانت تقطن بها العائلات جرى حرقها وتعفيشها