عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 تموز 2025

الأخبار: "نكتة" الربط الكهربائي مع قبرص
برّاك: نفذوا المطلوب ولا ضمانات
غزة: الموت ببطون خاوية
اللواء: برّاك تسلَّم مذكرة «إنقاذ لبنان»: المساندة تتوقف على قرار حزب الله
لقاء حاسم مع برّي اليوم.. وجلسة نيابية غداً لرفع الحصانة عن بوشكيان
النهار: أجواء المراوحة تطبع لقاءات الموفد الأميركي... برّاك: لا ضمانات ولا نرغم إسرائيل بأي شيء
الجمهورية: "الردود"... في الحلقة المقفلة
عون لبرّاك: إنقاذ لبنان ضرورة
الديار: برّاك «يُناور» ويُدير «لعبة» تمرير الوقت؟
لا ضمانات تكبح «اسرائيل»... و«العين» على لقاء بري
مخاوف امنية من «خاصرة رخوة» في الشمال!
البناء: برّاك محبط مع الفشل السوري… ويتفهّم الخوف من الحرب الأهلية بعد السويداء | لا ضمانات أميركية بالتزام إسرائيلي بوقف النار والانسحاب بل دعوة للمقامرة | لبنان ملتزم بتسلسل الالتزامات والخطوة مقابل خطوة ويسأل مَن يضمن «إسرائيل»؟
l'orient le jour: Troisième visite de Barrack à Beyrouth : aucune percée... en attendant Berry
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: معلومات لـ «الأنباء»: بري استمهل لقاء باراك لمزيد من التشاور مع «الحزب»
الموفد الأميركي من السرايا: لا نستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء
الشرق الأوسط السعودية: رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية: خروج العائلات من السويداء «نزوح مؤقت»
قال لـ«الشرق الأوسط» إن المنازل التي كانت تقطن بها العائلات جرى حرقها وتعفيشها