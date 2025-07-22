اللواء: برّاك حاول وضع الامور "على السكة الصحيحة"... انما لم ينجح

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الزيارة الثالثة للموفد الأميركي توماس باراك الى بيروت لم تتمكن من انتزاع موعد محدد من السلطات اللبنانية لمعالجة مسألة تسليم السلاح، فكل ما حصل عليه براك هو اعادة تأكيد القرار المتخذ بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، الامر الذي ابقى الملف في حال من المراوحة.



وقالت المصادر ان براك حاول الحصول على جواب من المسؤولين الذين التقاهم حول الجدول الزمني لتسليم السلاح كي يتم وضع الامور على السكة الصحيحة انما لم ينجح، وفي الوقت نفسه كان تأكيد لبناني رسمي على موضوع الانسحاب الإسرائيلي.



وأوضحت ان هناك انطباعات بدأت تتكون من ان الوضع ليس سهلاً وليس المقصود عودة الحرب انما بقاء الخروقات الإسرائيلية وهذا الامر لا يطمئن لاسيما ان ما من ضمانات لوقف هذه الإعتداءات.



ورأت ان المذكرة اللبنانية التي سلَّمها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اختصرت الموقف اللبناني، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية الذي لم يقطع خطوط التواصل مع حزب الله اكد اكثر من مرة ان لا عودة عن مبدأ حصرية السلاح.