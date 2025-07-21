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صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط، بيان بتعديل جدول مواعيد بعض الرحلات لأسباب تشغيلية من وإلى كل من باريس، نيس، إسطنبول، القاهرة، الدوحة، لارنكا، جدة وأكرا -أبيدجان للفترة الممتدة من 26 ولغاية 30 تموز 2025. وجاء فيه: "عطفا على البيان الصادر بتاريخ 18 تموز 2025 حول تعديل مواعيد رحلات شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية حتى الجمعة 25 تموز 2025، تعلن الشركة أنه لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، إسطنبول، القاهرة، الدوحة، لارنكا، جدة و أكرا -أبيدجان ، وذلك خلال الفترة الممتدة من السبت 26 تموز 2025 ولغاية الأربعاء 30 تموز 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:

1- الرحلات المعدلة ليوم السبت 26 تموز 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الرحلة 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME 271 تبكير موعد الرحلة 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME 272 تاخير موعد الرحلة 17:15 15:15 الدوحة بيروت ME 436 تاخير موعد الرحلة 21:00 19:00 بيروت الدوحة ME 437 تاخير موعد الرحلة 17:50 15:00 نيس بيروت ME 223 تاخير موعد الرحلة 21:45 19:00 بيروت نيس ME 224 تأخير موعد الرحلة 21:00 17:35 اسطنبول بيروت ME 267 تأخير موعد الرحلة 23:55 20:30 بيروت اسطنبول ME 268

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

2- الرحلات المعدلة ليوم الأحد 27 تموز 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الرحلة 07:30 08:25 لارنكا بيروت ME 271 تبكير موعد الرحلة 09:00 09:55 بيروت لارنكا ME 272 تاخير موعد الرحلة 10:55 08:55 جدة بيروت ME 364 تاخير موعد الرحلة 14:25 12:55 بيروت جدة ME 365 تاخير موعد الرحلة 15:30 13:00 باريس بيروت ME 229 تاخير موعد الرحلة 20:10 18:10 بيروت باريس ME 230

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

3- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 28 تموز 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الرحلة 06:25 08:25 اسطنبول بيروت ME 265 تبكير موعد الرحلة 9:20 11:20 بيروت اسطنبول ME 266

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

4- الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 29 تموز 2025:

كما تعلن الشركة، عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME575/ME576 (بيروت – أكرا – أبيدجان – أكرا – بيروت)، وذلك بتقديم موعد التشغيل يومًا واحدًا، حيث ستُدرج الرحلة بتاريخ الثلاثاء 29 تموز 2025، بدلاً من يوم الأربعاء 30 تموز 2025، وفقًا للمواعيد التالية:

توقيت الاقلاع الى من رقم الرحلة 02:05 أكرا بيروت ME 571 06:30 أبيدجان أكرا ME 571 09:10 أبيدجان أكرا ME 572 11:10 بيروت أبيدجان ME 572

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تأخير موعد الرحلة 11:35 07:45 القاهرة بيروت ME 304 تأخير موعد الرحلة 13:55 10:05 بيروت القاهرة ME 305

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

5 -الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 30 تموز 2025 إضافة الى تقديم رحلة أكرا-أبيدجان ليوم واحد

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الرحلة 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME 271 تبكير موعد الرحلة 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME 272 تبكير موعد الرحلة 06:25 08:25 اسطنبول بيروت ME 265 تبكير موعد الرحلة 09:20 11:20 بيروت اسطنبول ME 266

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999

- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

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