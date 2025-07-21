صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط، بيان بتعديل جدول مواعيد بعض الرحلات لأسباب تشغيلية من وإلى كل من باريس، نيس، إسطنبول، القاهرة، الدوحة، لارنكا، جدة وأكرا -أبيدجان للفترة الممتدة من 26 ولغاية 30 تموز 2025. وجاء فيه: "عطفا على البيان الصادر بتاريخ 18 تموز 2025 حول تعديل مواعيد رحلات شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية حتى الجمعة 25 تموز 2025، تعلن الشركة أنه لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، إسطنبول، القاهرة، الدوحة، لارنكا، جدة و أكرا -أبيدجان ، وذلك خلال الفترة الممتدة من السبت 26 تموز 2025 ولغاية الأربعاء 30 تموز 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:
1- الرحلات المعدلة ليوم السبت 26 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الرحلة
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الرحلة
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تاخير موعد الرحلة
|
17:15
|
15:15
|
الدوحة
|
بيروت
|
ME 436
|
تاخير موعد الرحلة
|
21:00
|
19:00
|
بيروت
|
الدوحة
|
ME 437
|
تاخير موعد الرحلة
|
17:50
|
15:00
|
نيس
|
بيروت
|
ME 223
|
تاخير موعد الرحلة
|
21:45
|
19:00
|
بيروت
|
نيس
|
ME 224
|
تأخير موعد الرحلة
|
21:00
|
17:35
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 267
|
تأخير موعد الرحلة
|
23:55
|
20:30
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 268
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
2- الرحلات المعدلة ليوم الأحد 27 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الرحلة
|
07:30
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الرحلة
|
09:00
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تاخير موعد الرحلة
|
10:55
|
08:55
|
جدة
|
بيروت
|
ME 364
|
تاخير موعد الرحلة
|
14:25
|
12:55
|
بيروت
|
جدة
|
ME 365
|
تاخير موعد الرحلة
|
15:30
|
13:00
|
باريس
|
بيروت
|
ME 229
|
تاخير موعد الرحلة
|
20:10
|
18:10
|
بيروت
|
باريس
|
ME 230
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
3- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 28 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الرحلة
|
06:25
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 265
|
تبكير موعد الرحلة
|
9:20
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 266
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
4- الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 29 تموز 2025:
كما تعلن الشركة، عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME575/ME576 (بيروت – أكرا – أبيدجان – أكرا – بيروت)، وذلك بتقديم موعد التشغيل يومًا واحدًا، حيث ستُدرج الرحلة بتاريخ الثلاثاء 29 تموز 2025، بدلاً من يوم الأربعاء 30 تموز 2025، وفقًا للمواعيد التالية:
|
توقيت الاقلاع
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
02:05
|
أكرا
|
بيروت
|
ME 571
|
06:30
|
أبيدجان
|
أكرا
|
ME 571
|
09:10
|
أبيدجان
|
أكرا
|
ME 572
|
11:10
|
بيروت
|
أبيدجان
|
ME 572
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تأخير موعد الرحلة
|
11:35
|
07:45
|
القاهرة
|
بيروت
|
ME 304
|
تأخير موعد الرحلة
|
13:55
|
10:05
|
بيروت
|
القاهرة
|
ME 305
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
5 -الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 30 تموز 2025 إضافة الى تقديم رحلة أكرا-أبيدجان ليوم واحد
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الرحلة
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الرحلة
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تبكير موعد الرحلة
|
06:25
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 265
|
تبكير موعد الرحلة
|
09:20
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 266
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb