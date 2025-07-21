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بيانٌ هامّ لـ"طيران الشرق الأوسط"!

21
JULY
2025
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صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط، بيان بتعديل جدول مواعيد بعض الرحلات لأسباب تشغيلية من وإلى كل من باريس، نيس، إسطنبول، القاهرة، الدوحة، لارنكا، جدة وأكرا -أبيدجان للفترة الممتدة من 26 ولغاية 30 تموز 2025. وجاء فيه: "عطفا على البيان الصادر بتاريخ 18 تموز 2025 حول تعديل مواعيد رحلات شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية حتى الجمعة 25 تموز 2025، تعلن الشركة أنه لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، إسطنبول، القاهرة، الدوحة، لارنكا، جدة و أكرا -أبيدجان ، وذلك خلال الفترة الممتدة من السبت 26 تموز 2025 ولغاية الأربعاء 30 تموز 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:

1- الرحلات المعدلة ليوم السبت 26 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الرحلة

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الرحلة

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تاخير موعد الرحلة

17:15

15:15

الدوحة

بيروت

ME 436

تاخير موعد الرحلة

21:00

19:00

بيروت

الدوحة

ME 437

تاخير موعد الرحلة

17:50

15:00

نيس

بيروت

ME 223

تاخير موعد الرحلة

21:45

19:00

بيروت

نيس

ME 224

تأخير موعد الرحلة

21:00

17:35

اسطنبول

بيروت

ME 267

تأخير موعد الرحلة

23:55

20:30

بيروت

اسطنبول

ME 268

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

2- الرحلات المعدلة ليوم الأحد 27 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الرحلة

07:30

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الرحلة

09:00

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تاخير موعد الرحلة

10:55

08:55

جدة

بيروت

ME 364

تاخير موعد الرحلة

14:25

12:55

بيروت

جدة

ME 365

تاخير موعد الرحلة

15:30

13:00

باريس

بيروت

ME 229

تاخير موعد الرحلة

20:10

18:10

بيروت

باريس

ME 230

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

 

3- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 28 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الرحلة

06:25

08:25

اسطنبول

بيروت

ME 265

تبكير موعد الرحلة

9:20

11:20

بيروت

اسطنبول

ME 266

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

4- الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 29 تموز 2025:

كما تعلن الشركة، عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME575/ME576 (بيروت – أكرا – أبيدجان – أكرا – بيروت)، وذلك بتقديم موعد التشغيل يومًا واحدًا، حيث ستُدرج الرحلة بتاريخ الثلاثاء 29 تموز 2025، بدلاً من يوم الأربعاء 30 تموز 2025، وفقًا للمواعيد التالية:

توقيت الاقلاع

الى

من

رقم الرحلة

02:05

أكرا

بيروت

ME 571

06:30

أبيدجان

أكرا

ME 571

09:10

أبيدجان

أكرا

ME 572

11:10

بيروت

أبيدجان

ME 572

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تأخير موعد الرحلة

11:35

07:45

القاهرة

بيروت

ME 304

تأخير موعد الرحلة

13:55

10:05

بيروت

القاهرة

ME 305

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

5 -الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 30 تموز 2025 إضافة الى تقديم رحلة أكرا-أبيدجان ليوم واحد

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الرحلة

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الرحلة

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تبكير موعد الرحلة

06:25

08:25

اسطنبول

بيروت

ME 265

تبكير موعد الرحلة

09:20

11:20

بيروت

اسطنبول

ME 266

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb

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