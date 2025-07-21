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فاجعة في البقاع الغربي- الشاب مروان عُثر عليه مشنوقاً داخل غرفته!

21
JULY
2025
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استفاق أهالي بلدة الصويري في البقاع الغربي على خبر صادم، حيث وجد شاب ثلاثيني مشنوقاً داخل غرفته في مكان سكنه الصغير في بلدة الصويري.

ووفقاً لمعلومات أولية أن الشاب مروان سلمان الجبلي وهو من بلدة لبَّايَا وسكان بلدة الصويري في البقاع الغربي، كان استأجر مسكناً صغيراً وغير دائم له في البلدة.

وفي التفاصيل وُجد الشاب مروان اليوم قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً مشنوقاً داخل غرفته بواسطة حبل، حيث حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية التي عملت على رفع البصمات والتحقيق في الحادثة.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الأطباء في المنارة. ويُذكر أن مروان سلمان الجبلي يعمل في مجال تجارة الفحم.

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