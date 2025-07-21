برّاك من السرايا: "نزع سلاح الحزب مسألة داخلية.. ولا نستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء"!

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قال المبعوث الاميركي توم برّاك من السرايا: "التركيز اليوم لتامين الاستقرار وقادتكم متجاوبون".

اضاف:"نريد تامين الامن مع التقدم الاقتصادي".

ولفت الى ان "نزع سلاح حزب الله مسالة داخلية ونناقش مع الدولة كيفية المساعدة على تامين المطلوب"، مشيرا الى "تقدم الافكار والمساعدة للعودة الى النموذج اللبناني الذي تريدون".

تابع:"نحن هنا للمساعدة على الوصول الى نتائج مع جيرانكم ولا ضمانات ولا نستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء بل نحاول المساعدة".

واوضح ان "العقوبات على مسؤولين لبنانيين خارج ما نبحثه اليوم".

وأضاف أنّ "الوضع مختلف في لبنان حيث هناك حكومة موجودة تعاملت مع الأقليات وهناك جيش ثابت وما حصل في سوريا فظيع ويجب أن تتحمل الحكومة السورية المسؤولية."