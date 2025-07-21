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بعد جريمة القتل في ميس الجبل.. بيان هامّ من البلدية!

21
JULY
2025
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استنكرت بلدية ميس الجبل في بيان، "بشدّة الجريمة البشعة التي حصلت امس الاحد في خراج مدينة ميس الجبل"، وتقدمت "باسم أهالي ميس الجبل بالتعزية والمواساة لذوي الضحية المغدور وشهيد لقمة العيش المرحوم احمد مصطفى الشهاب".

وقالت: "ان بلدية ميس الجبل تابعت قضية اختفاء المواطن احمد الشهاب خلال عمله في جمع وشراء الخردة في المدينة، وأجرت الاتصالات اللازمة واتخذت الخطوات المناسبة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات هذه الجريمة".

وأعلنت أنها "تقوم بشكل دوري ودائم بجمع وتدوين  أسماء وبيانات جميع الأخوة السوريين المقيمين او العاملين في مدينة ميس الجبل، وتنبههم لضرورة والزامية التسجيل (عائلات او أفراد)، وستعتبر كل مقيم غير وارد اسمه وبياناته في الجداول لديها مخالفاً للقانون وستتخذ الاجراءات المناسبة في حقه".

ودعت "أصحاب المصالح والورش من أهلنا وأبناء مدينتنا الكرام لضرورة تسجيل عمالهم لديها في أسرع وقت ممكن".

وأكدت أن "هذه القرارات هي لتنظيم ومتابعة المقيمين داخل المدينة، وذلك حصراً على المصلحة العامة للأهالي وللمقيمين جميعاً".

واعتبرت ان "تكرار هذه الحوادث الأمنية والخروق وغيرها من الاعتداءات، هي بسبب غياب الدولة وتخليها عن حماية شعبها. وعليه، فإن البلدية تدعو الدولة اللبنانية من خلال الأجهزة العسكرية والأمنية كافة لمتابعة هذا الملف الأمني والحضور الدائم والفعال والتنسيق والتعاون معها بشكل مستمر".

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