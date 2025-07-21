جريمة مروعة- بعد أن فُقد الاتصال به أمس.. عُثر عليه جثة في هذه البلدة! (صورة)

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مرجعيون - فُقد الاتصال يوم أمس بالمواطن اللبناني أحمد مصطفى الشهاب، ابن بلدة حبوش – قضاء النبطية، والذي يعمل في شراء وجمع الخردة والمعادن في منطقة ميس الجبل وجوارها. وبعد عمليات بحث، عُثر عليه صباح اليوم جثة هامدة على جانب طريق عام مستشفى ميس الجبل الحكومي، باتجاه وادي السلوقي.

وأفادت المعلومات الأولية أن الشهاب قُتل بواسطة أداة حادة. وعلى الفور، حضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وباشرت التحقيقات في حضور أفراد من عائلته.

وتسود حالة من الصدمة والحزن في أوساط أهالي البلدة والمنطقة، وسط مطالبات بكشف ملابسات الجريمة وتوقيف الفاعلين في أسرع وقت.