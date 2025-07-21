المرصد السوري: أكثر من 1000 قتيل في السويداء ودمشق دعمت العشائر خلال الاشتباكات

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الميادين: المرصد السوري يوثّق إعدام 194 مدنياً ميدانياً في السويداء، ويحذّر من كارثة إنسانية وسط تصاعد التحريض والنفير العام.



سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 1000 قتيل في محافظة السويداء خلال 7 أيام من التصعيد العنيف، من بينهم 194 مدنياً أُعدموا ميدانياً، وسط استمرار الاشتباكات وازدياد تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وطالب المرصد بتشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة لـ "كشف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين في إراقة دم الشعب السوري"، في ظل ما وصفه بـ"الحصيلة الكارثية" التي تشهدها المحافظة.

وتبقى حالة التصعيد في السويداء تُلقي بظلالها على المشهد العام، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة تشمل انعدام مياه الشرب والكهرباء، ونقصًا حادًا في المواد الغذائية والطبية، وسط وجود عدد كبير من الجرحى الذين لا يتلقون الرعاية اللازمة.

وأفادت المعلومات أن مشفى السويداء الوطني يواجه أوضاعاً مأساوية، حيث امتلأت غرف التبريد بالجثامين ولم تعد تتسع، في حين تنتشر جثث أخرى في أنحاء المشفى منذ أيام وبدأت تنبعث منها الروائح، بالتوازي مع انعدام المواد الطبية الأساسية، وعدم تمكّن الأهالي من دفن الضحايا الذين سقطوا منذ بدء التصعيد.

وفي هذا السياق، شهدت وسائل إعلام محلية مقربة من الحكومة وأخرى دولية حملة تحريض واسعة، شملت نشر مقاطع مصورة تزعم ارتكاب مجازر بحق نساء وأطفال من عشائر البدو على يد مسلحين من الطائفة الدرزية.

وقد تبيّن أن مقطعاً واحداً فقط منها صحيح، يُظهر مقتل امرأة وطفل ورجل من أبناء البدو، واتُهم فيه مسلحون دروز، بينما تبيّن أن باقي المقاطع إما توثق انتهاكات ارتُكبت بحق أبناء الطائفة الدرزية أو تعود لأحداث سابقة داخل سوريا أو خارجها.