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أسرار الصحف ليوم الأثنين 21 تموز 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مسؤول عربي إن الوهم العربي بمكانة العرب لدى واشنطن كما تصديقهم لوعود واشنطن والحديث عن الانضواء تحت العباءة الأميركية عناوين وضعت تحت الفحص مع قصف دمشق، حيث مَن يتلقى الضربات الإسرائيليّة ليس حركة مقاومة، ربما يلتقي الحكام العرب و”إسرائيل” وأميركا على العداء لها بل حكم عربي سلّم أوراقه لواشنطن وأعلن أن “إسرائيل” ليست عدوّة وأن عدوه المشترك مع أميركا و”إسرائيل” إيران وحزب الله، وأنجز لـ”إسرائيل” وأمنها ما كان حلماً لم تستطع تحقيقه طوال سنوات، فأخرج إيران وحزب الله من سورية وقطع خط إمداد المقاومة وترك سلاح الجيش السوريّ الذي كان يسبّب القلق لـ”إسرائيل” ليدمره جيش الاحتلال بلا هوادة أمام عيونه. وعندما قصفت “إسرائيل” عاصمته كان سقف ما قدّمته واشنطن تصريحاً غير مؤكد منسوباً إلى مسؤول أميركي مجهول لم يذكر اسمه لوكالة اكسيوس، بينما عندما قامت حركة حماس بتعليق تسليم الأسرى احتجاجاً على وقف المساعدات كان الجواب من الرئيس الأميركي شخصياً بإنذار محدّد بمهلة وإجراءات تحت طائلة فتح أبواب جهنم.

 

كواليس

قال مسؤول لبناني إن أوراق توماس باراك فقدت قيمتها قبل مجيئه إلى لبنان في ضوء ما جرى في سورية، حيث ظهر حجم ما يمكن لواشنطن فعله مع “إسرائيل” ولبنان لا يستطيع أن يمنح “إسرائيل” ما منحتها إياه حكومة دمشق حتى لو نفّذ كل طلبات باراك فلن يصل إلى تقديم ما قدّمته دمشق. ومهما قال باراك إن واشنطن تدعم الحكم في لبنان فلبنان وباراك يعلمان أن واشنطن لن تدعم الحكم في لبنان بمثل دعمها للحكم في دمشق، ولذلك وبناء على هذين العاملين فإن سؤال لبنان هل نجح كل الدعم الأميركي وهل نجحت كل التقديمات السوريّة بتجنيب دمشق الكأس الإسرائيلية المرّة، فهل انسحبت “إسرائيل” أم توغّلت وهل أوقفت اعتداءاتها أم زادت وتيرتها، فما الذي يجعل لبنان يرتكب حماقة تقديم المزيد وإن كان قدره تلقي المزيد من الاعتداءات فسوف يحصل ذلك في كل حال، ولكن الفرق أن يحصل وأن لا يبدو الحكم غبياً.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

غمز
تبين أن قاعة المحكمة التي أنشئت في محيط سجن رومية، لتسهيل محاكمة المسجونين، وخاصة الإسلاميين، مازالت شبه معطلة، بسبب عدم مداومة القضاة المعنيِّين، رغم القرارات الرسمية بتسريع إصدار الأحكام كخطوة لمعالجة الإكتظاظ في السجون!

 


همس
يتعرض مرجع رسمي لضغوط داخلية وإقليمية لتغيير موقفه من ملف السلاح وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط، بما يؤدي إلى تعطيل مهمة الموفد الأميركي توم باراك!

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