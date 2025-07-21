عناوين الصحف ليوم الأثنين 21 تموز 2025

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اللواء: برّاك في بيروت بعد دمشق: اعتراض على عدم تحديد مهل الخطوات المتلازمة

سلام يؤيِّد مطلب الراعي إلغاء الدوائر الـ6.. وتوسُّع الاتصالات مع جنبلاط وأبوالمنى لمنع تسرُّب الفتنة

الأخبار: شهادات حول الحاج رمضان

46 عامًا إلى جانب المقاومة الفلسطينية

براك يوسع إتصالاته ويكثر من الضغوط

لبنان يصرّ على الضمانات: رأينا نموذج الشرع

سوريا: إسرائيل تثبّت نفوذها

النهار: تباين الدولة و"الحزب" في جولة برّاك الثالثة... بري "ينفرد" بردّه إلى جانب الردّ الرئاسي!









البناء: المجاعة بدأت تحصد الأرواح في غزة… وحملات التبرّع والاحتجاج ردّ الشعوب | السويداء: وقف النار الأميركيّ الهش بين الحضور الإسرائيلي وحشد النظام للعشائر | براك في لبنان يواجه أسئلة سورية عن مصداقية ضمانات واشنطن بوجه «إسرائيل»

الجمهورية: برّاك وصل ومهمته صعبة

الراعي لعون: زيارتكم بارقة أمل

الديار: برّاك يتسلم اليوم ردًّا لبنانيًا موحدًا منسّقًا مع حزب الله

لبنان ينجح في منع تسلل سيناريو السويداء اليه «لكن الوضع مقلق»

السويداء: الهجري يوافق على دخول المساعدات لا الوفد الحكومي



l'orient le jour: Tom Barrack de retour à Beyrouth pour un nouveau round de pourparlers

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: قافلة مساعدات تدخل السويداء بعد وقف إطلاق النار

«الخارجية السورية» تندد بقيام مسلحين بمنع دخول قافلة إنسانية إلى المدينة

الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: توقيت نزع السلاح على الساعة اللبنانية أسرع من الجدول الأميركي

الراعي طالب في حضور رئيس الجمهورية بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب