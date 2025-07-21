عناوين الصحف ليوم الأثنين 21 تموز 2025

اللواء: برّاك في بيروت بعد دمشق: اعتراض على عدم تحديد مهل الخطوات المتلازمة
سلام يؤيِّد مطلب الراعي إلغاء الدوائر الـ6.. وتوسُّع الاتصالات مع جنبلاط وأبوالمنى لمنع تسرُّب الفتنة
الأخبار: شهادات حول الحاج رمضان
46 عامًا إلى جانب المقاومة الفلسطينية
براك يوسع إتصالاته ويكثر من الضغوط
لبنان يصرّ على الضمانات: رأينا نموذج الشرع
سوريا: إسرائيل تثبّت نفوذها
النهار: تباين الدولة و"الحزب" في جولة برّاك الثالثة... بري "ينفرد" بردّه إلى جانب الردّ الرئاسي!
البناء: المجاعة بدأت تحصد الأرواح في غزة… وحملات التبرّع والاحتجاج ردّ الشعوب | السويداء: وقف النار الأميركيّ الهش بين الحضور الإسرائيلي وحشد النظام للعشائر | براك في لبنان يواجه أسئلة سورية عن مصداقية ضمانات واشنطن بوجه «إسرائيل»
الجمهورية: برّاك وصل ومهمته صعبة
الراعي لعون: زيارتكم بارقة أمل
الديار: برّاك يتسلم اليوم ردًّا لبنانيًا موحدًا منسّقًا مع حزب الله
لبنان ينجح في منع تسلل سيناريو السويداء اليه «لكن الوضع مقلق»
السويداء: الهجري يوافق على دخول المساعدات لا الوفد الحكومي
l'orient le jour: Tom Barrack de retour à Beyrouth pour un nouveau round de pourparlers
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: قافلة مساعدات تدخل السويداء بعد وقف إطلاق النار
«الخارجية السورية» تندد بقيام مسلحين بمنع دخول قافلة إنسانية إلى المدينة
الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: توقيت نزع السلاح على الساعة اللبنانية أسرع من الجدول الأميركي
الراعي طالب في حضور رئيس الجمهورية بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب