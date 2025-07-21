الشرق الأوسط السعودية: هدوء حذر في السويداء... وترقب لتبادل محتجزين

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الشرق الأوسط السعودية: دمشق- لندن-

ساد «هدوء حذر» السويداء، جنوب سوريا، أمس، بعد إعلان الحكومة انسحاب مسلحين من العشائر من المدينة ذات الغالبية الدرزية، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنه لم تتم أي عملية تبادل للمحتجزين بين عشائر البدو والمجموعات المسلحة في السويداء، عقب الاشتباكات الدامية بين الجانبين مؤخراً.

وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب قد أعلن نجاح قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية من المحافظة، وتمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل المدينة، تمهيداً لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة.

وقالت «سانا» إن المفاوضات بشأن تبادل المحتجزين لا تزال جارية.

وأظهرت صورٌ لـ«رويترز» قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية منتشرة في منطقة قرب المدينة وأغلقت طريقاً أمام تجمع من أفراد العشائر.

إلى ذلك، قال محافظ السويداء مصطفى البكور، في تصريحات إعلامية، إن الوضع في المحافظة منهارٌ جداً جراء المعارك التي شهدتها مؤخراً، لافتاً إلى أن المنظمات الدولية لا تستطيع دخول المدينة والعمل فيها لعدم استقرار الوضع الأمني.