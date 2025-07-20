مصادر للجديد: الرد اللبناني تضمن تحديد المهل التي تقتضيها كل مرحلة من ملف إنهاء السلاح

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افادت مصادر متابعة للجديد ان الرد اللبناني تضمن تحديد المهل التي تقتضيها كل مرحلة من ملف إنهاء السلاح إلا أن الرد اللبناني لم يتضمن مواعيد بدء او نهاية هذه المراحل ، مشيرة الى ان براك كان قد طلب ايضاحات على الرد اللبناني واجوبة على اسئلة طرحها بعد ان كان قد قدم بدوره ايضاحات على اسئلة طرحها الجانب اللبناني في رده على الورقة الاميركية .

ولفتت مصادر الجديد ان الرد الاميركي ليس اتفاقاً جديداً بين لبنان واسرائيل وهو آلية تنفيذية للإتفاق الموقع في تشرين ويتضمن مراحل متتالية ومتزامنة لتسليم السلاح تزامناً مع الانسحاب الاسرائيلي، وختمت المصادر انه لا يجب تحميل زيارة براك أي تبعات ومن السابق لأوانه الحديث عن اجواء تفاؤلية او تشاؤمية قبل بدء لقاءاته.