بسبب أعمال صيانة يومي الاثنين والثلاثاء...تدابير سير في طرابلس!

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ستقوم بلدية طرابلس بأعمال صيانة الطرقات (تعبيد البنى التحتية وصيانتها) في مدينة طرابلس – منطقة التلّ ومحيطها، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22-7-2025 من الساعة 8.00 صباحًا ولغاية الساعة 5.00 مساء.
لذلك، سيتم إقفال الطرقات الآتية:
-مفرق السرايا العتيقة.
-محيط حلويات المبسوط.
-طريق المالية العقارية.
-جانب مخمر الموز – الزاهرية.
-إشارة المير.
ويرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر السير وشرطة بلدية طرابلس وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.