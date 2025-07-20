وسط خطاب الكراهية في سوريا رأي آخر لمنظمات ومثقفين: للحوار الوطني ونشر ثقافة السلام

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وقعت ٢٤ منظمة مجتمع مدني سورية وأكثر من ٢٠٠ شخصية على بيان يدعو إلى وقف الاقتتال في سوريا، والعودة إلى الحوار، سبيلا وحيدا لتوحيد أبناء الوطن السوري الواحد والحفاظ على أمنه وسلامته وإعادة اعماره.

أوقفوا القتل.. دم السوري على السوري حرام

بقلوب يعتصرها الألم، وببالغ القلق والأسى، نتابع التطورات المؤلمة التي بدأت في الساحل السوري في ٦ آذار ٢٠٢٥ وتمددت إلى عدة مناطق سورية وصولاً إلى ما تشهده محافظة السويداء ومناطقها الآن.

لقد سقط ضحية هذه الأحداث الدموية مئات من أبناء وبنات الشعب السوري، ومن منتسبي الأمن العام والجيش السوري، كما انتهكت حرمة المنازل، وساء الوضع الإنساني. وهذا كله نتيجة التحريض الطائفي الذي يعلو ويشتد في الخطاب بين أبناء الوطن الواحد في وقت نحن بأمس الحاجة فيه للتكاتف والتوحد لمواجهة التحديات التي تهدد نسيجنا الوطني، وسلمنا المجتمعي وسلامة أراضينا التي يتمادى العدو الصهيوني في تهديدها، والتي شهدنا آخر فصولها في ضرب مؤسسات الدولة والجنوب السوري خلال هذه الأيام.

إننا نؤكد أن هدف أي تدخل عسكري إسرائيلي هو إضعاف الوحدة الوطنية، وتهديد السلم المجتمعي السوري، ولا يكون الرد على هذا العدوان إلا بتقوية الحوار الوطني وتعزيز التوافقات الوطنية والوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن كل نقطة دم سورية تسال.

وإننا إذ نحمّل الجميع، وأولهم السلطات الحاكمة مسؤولية ما جرى وما يمكن أن يجري لاحقاً.

فإننا ندعو السلطة إلى سحب السلاح المنفلت من جميع المجموعات في الوقت ذاته وبدون استثناءات.

كما ندعوها إلى إجراء حوار وطني حقيقي بين ممثلي وممثلات المجتمع السوي تنتج عنه مجموعة توافقات وطنية تحرّم الدم السوري على السوري وتؤكد على حلّ جميع الخلافات على طاولة الحوار، وتشكيل جيش وطني يحمل عقيدة الولاء للوطن وحمايته وحماية السلم المجتمعي، وندعو إلى احترام جميع الاتفاقات التي جرى التوصل إليها عبر الحوار.

إننا نؤكد على أن حماية حيوات السوريين والسوريات جميعاً هي مسؤولية السلطة السورية بجميع من يمثلها.

ونهيب بجميع بنات وأبناء سوريا والأطراف التي تمثلهم التعالي على الجراح وتغليب لغة الحوار والعقل، والوقوف صفاً واحداً في وجه جميع أشكال التحريض وخطاب الكراهية والانتقام.

لنعمل على نشر ثقافة السلام والتسامح من أجل سوريا وطناً لجميع بناته وأبنائه.

سورية ديمقراطية عادلة يعيش أبناؤها جميعهم بحرية وكرامة قادرة على مواجهة التهديدات الإسرائيلية بوحدة شعبها.

الرحمة لجميع الشهداء المدنيين والعسكريين والسلام لسوريا.

تاريخ ١٦ تموز ٢٠٢٥

الموقعون والموقعات

المنظمات:

1. رابطة النساء السوريات

2. منظمة مساواة

3. منظمة المرأة السورية

4. منظمة نيسان

5. مجلس المرأة السورية

6. شبكة المرأة السورية

7. شبكة الصحفيات السوريات

8. تجمع سوريات من أجل الديمقراطية

9. مواطنة - مساواة النسائية

10. النساء من أجل التنمية لبنان

11. ديناميكيات الشمال والعالم

12. شبكة قائدات السلام

13. مبادرة ع أمل

14. لأجل النسوية

15. مجموعة المناصرة الجندرية

16. منظمة نحن نستطيع

17. مركز المواطنة السوري

18. دودري

19. مبادرة مغناطيس

20. بيت النرجس

21. حزب أحرار - الحزب الليبرالي السوري

22. مركز المواطنة المتساوية

23. فوتوزون

24. رابطة النساء السوريات

25. شبكة أنا هي

الأفراد:

1. نورا غازي

2. حسن رفاعة

3. بسام قوتلي

4. سوسن الزعيم

5. رواد ابراهيم

6. إيناس ونوس

7. ابتسام كرياكي

8. منيرة حويجة

9. ديانا جبور

10. سمير عازر

11. اعتدال محسن

12. إيمان الضحيك

13. سحر سعيد

14. سمر شمة

15. فرانسوا غزلان

16. براء صليبي

17. كرم الزهير

18. موفق الطرودي

19. صفاء الشحف

20. مقدام البربور

21. ضياء العبسي

22. ميرفت سعدا

23. حنين صبرا

24. يوسف هوشة

25. ايمان احمد ونوس

26. كريمان الباشا

27. لمى الجوهري

28. جلنار شبلي

29. عفاف النبواني

30. أصالة قسام

31. هدى الجابي

32. يمنى اليوسف

33. حسن خليل

34. موفق مسعود

35. مها أبوحمرة

36. كندة مفتي

37. عبير حيدر

38. أمل خضركي

39. رويدة كنعان

40. نهى سلوم

41. خلود بركة

42. هبة محرز

43. نالين عبدو

44. زينة أرمنازي

45. رماح بوبو

46. فايزة شاويش

47. غياث حرابا

48. رانيا حاج قاسم

49. سليمان أبو شاش

50. مرام المصري

51. حسيبة عبد الرحمن

52. حنان زهر الدين

53. سهام بصومعي

54. ريم الجابي

55. ناهد بدوية

56. ماسة المفتي

57. أسماء رزوق

58. سوسن رسلان

59. دينا حياني

60. شفاء بالي

61. شذا السلموني

62. بتول النجار

63. صالح السهو

64. شذا المداد

65. عزة بيضون

66. فيصل محسن الأعور

67. دريد جبور

68. سميرة زغير

69. سناء حويجة

70. وليد شعيب

71. هالة الأتاسي

72. رونا العدرة

73. خديجة منصور

74. أماني البطش

75. سراب الأتاسي

76. مها غزال

77. جمال سعيد

78. نضال جوجك

79. منى الهندي

80. فاروق بشير

81. صباح صبرة

82. هيام الشيروط

83. إبراهيم شاهين

84. برهان الزعبي

85. سمير قضماني

86. هدى المصري

87. عهد نوفل

88. نسرين حبيب

89. كمال تباب

90. عادل الحكيم

91. سميعة بركات

92. لبنى القنواتي

93. أفنان تلاوي

94. هنادي زحلوط

95. اليان مسعد

96. مها فياض

97. حنان عامر

98. ريتا الشمالي

99. إقبال محمود

100. صبا الشويكي

101. مأمون خليفة

102. بيان المالح

103. ماري تيريز كرياكي

104. ندى الحافظ

105. ميديا محمود

106. هوازن خداج

107. ندى الحافظ

108. حنين الوطن

109. لورا خضير

110. أمل ثابت المداد

111. ميادة كيالي

112. إلياس دبانة

113. غازي بدين

114. ياره شيخ سليمان

115. غصون الجابر

116. لمى أتاسي

117. هلا جديد

118. ليندا الأحمد

119. نبيه نبهان

120. عزة العبد الله

121. ديمة الشكر

122. نبيل مرزوق

123. حسن حسين زينو

124. نبيل بركات

125. نورا غازي/ فوتوزون

126. نيللي الزهر

127. أحمد الحمود

128. مجاب السمرة

129. امتثال رزق

130. فاطمة الحميد

131. حكمت ديب

132. هاتفه رشيد

133. بركات سليم

134. نظير الصيفي

135. صبا الخضور

136. ليلى محمد

137. أحمد الجباعي

138. فاديا عفاش

139. هدى زين

140. عرفان أبو بكر

141. مروة طالب

142. عفاف قندلفت

143. إيمان عائدي

144. سمر أبو رسلان

145. شادية أناسي

146. أمانة والي

147. إيمان عائدي

148. سمر أبو رسلان

149. شادية أناسي

150. أمانة والي

151. سحر القواص

152. ناديا حلمي

153. فائق بريك

154. نورا كريدي

155. سهيل جرجورة

156. غسان طنوس

157. سليمان حسان

158. نداء سعيد

159. حسنا السامح

160. حنان بطرس

161. منى ضوا

162. نبيه مستريح

163. انطوانيت عازاريه

164. محمد حمدان الصالح

165. علي سراج

166. عبد القادر الفياض

167. يمّ مشهدي

168. منير الحلاق

169. رنا بيلانلي

170. حمود قطيش

171. هند مرشد

172. ماري الماظ

173. لمى شارستان

174. دعد الياس

175. نجاة كزبري

176. سلوى زكزك

177. رندة منعم

178. كنان الزهير

179. نور الخطيب

180. نور أبو عسلة

181. نوار المصري

182. علي شندي

183. عبيدة احمد

184. ريم الشوف

185. مية الرحبي

186. رلى الركبي

187. صبيحة خليل

188. لينا وفائي

189. دعد موسى

190. بلكان مراد

191. مريم الحلاق

192. صفاء الصواف

193. رند صباغ

194. منى الفريج

195. دوريس عواد

196. أسعد العشي

197. نور برهان

198. زهرة الفريج

199. نينوى العبود

200. عبد المجيد هاشم

201. نسرين غزال

202. وجدان ناصيف

203. ربى غانم

204. رزان برغل

205. فاطمة بكور

206. معتصم السيوفي

207. جلال نوفل

208. ماريا عباس

209. منيرة اللبواني

210. يارا سلام

211. مايا سلام

212. عبير صابور

213. فكرة عدرا

214. شهيرة الإبراهيم

215. منير عزام

216. سميرة عبيد

217. ريما عبيد

208. شذا مداد

209. ندى الطحان

210. نور برهان