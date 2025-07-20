خاص - هل تدخل الفصائل المسلحة السورية إلى لبنان؟

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يُبدي مسؤول أوروبي في لبنان قلقه حيال الأحداث الأليمة على الساحة السورية وتداعياتها على كل المنطقة. ويعتبر أن سوريا دخلت نفقاً مظلماً لا أحد يعرف متى وكيف الخروج منه والنتائج.

ويبدي أسفه أن كل الرهانات الأميركية والأوروبية والعربية والدولية عموماً على قيام دولة ذات سيادة تعيد الأمن والإستقرار والإزدهار والتواصل الخارجي في سوريا ذهبت أدراج رياح التطورات الأمنية الأخيرة، أكان المجازر بحق الأقليات الدرزية والمسيحية والعلوية والشيعية مؤخراً أو الإستهداف الإسرائيلي للعاصمة السورية، وبالتالي إنقلب المشهد رأساً على عقب، وأصبح قيام هذه الدولة السورية شبه مستحيل في المدى المنظور بعدما أظهرت الأحداث الأخيرة تحوّل سوريا الى ساحة للصراع الإقليمي -الدولي بين الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل وروسيا والدول العربية.



ولدى سؤاله عن احتمال دخول الفصائل المسلحة السورية والأجنبية الى لبنان أجاب: "ربما قبل الأحداث الأخيرة كنتُ أقول لا، لكن بعد ما حصل خلال الأسبوع الماضي فأصبحت على قناعة بأن كافة الإحتمالات واردة وغير متفائل بالحد الأدنى".