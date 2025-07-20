وهاب: .."استكترتم علينا حبّة دواء"!

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نشر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب سلسلة مواقف عبر منصة "إكس"، عبّر فيها عن تضامنه الكامل مع أهالي محافظة السويداء جنوب سوريا، بعد أسبوع من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين مقاتلين دروز ومسلحين من العشائر البدوية، والتي أودت بحياة عشرات المدنيين.

وقال وهاب في مستهل رسالته:"صباح النصر يا سويداء الكرامة، صباح النصر يا أهلي، صباح النصر يا شهداءنا الأبطال، صباح النصر يا مشايخنا الأطهار"، في تحية مباشرة لضحايا المواجهات الأخيرة وللقيادات الروحية في الجبل.

وفي موقف لافت، شنّ وهاب هجومًا حادًا على الموقف العربي الرسمي، قائلاً:"وللعرب الذين تفرّجوا علينا، سوّد الله وجوهكم... أستكترتم علينا حبّة دواء أو كلمة استنكار!"، منتقدًا ما وصفه بـ"التخاذل العربي أمام المجازر والانتهاكات التي تعرض لها الدروز في سوريا".

وختم وهاب تصريحه بالقول:"لقد هزم دروز السويداء الإرهاب وكل جحافله"، في إشارة إلى المعارك التي خاضتها الفصائل الدرزية المسلحة ضد مجموعات يصفها محليّون بأنها مدعومة من أطراف نافذة داخل النظام السوري، أو تنشط خارج سلطة الدولة المركزية.