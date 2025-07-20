باراك يحذّر.. منعطف حاسم!

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أشار المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، في منشور عبر حسابه على منصة "أكس"، إلى أنّ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا كان خطوةً مبدئيةً.

ولفت باراك إلى أن "هذا القرار أتاح للشعب السوري فرصةً لتجاوز سنواتٍ من المعاناة والفظائع التي لا تُصدق"، مضيفاً أن "المجتمع الدولي، الذي راقب بتفاؤل حذر سعيها للانتقال من إرث من الألم إلى مستقبل مُشرق، ساند الحكومة السورية الناشئة إلى حدٍ كبير".

وتابع قائلاً: "إلا أن هذا الطموح الهش تطغى عليه الآن صدمة عميقة، إذ تُقوّض الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة على الأرض سلطة الحكومة وتُزعزع أي مظهرٍ من مظاهر النظام".

ودعا المبعوث الأميركي إلى سوريا في منشوره، جميع الفصائل إلى إلقاء أسلحتها فوراً ووقف الأعمال العدائية والتخلي عن دوامة الانتقام القبلي.



وختم مشدداً على أن "سوريا تقف عند منعطفٍ حاسم يجب أن يسود السلام والحوار الآن".