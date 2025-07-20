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العشائر السورية تعلن إخراج كافة مقاتليها من السويداء

20
JULY
2025
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سكاي نيوز عربية: أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء السبت، إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).


وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: "بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وذلك بعد انتشار قواتها في المنطقة الشمالية والغربية لمحافظة السويداء، تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة".

 

بدوره، أعلن مجلس القبائل والعشائر السورية إخراج كافة مقاتليه خارج مدينة السويداء تنفيذا لتوجيهات الرئاسة السورية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت قناة "الإخبارية" السورية.

 

وأضاف المجلس أن إخراج المقاتلين من السويداء جاء امتثالا لقرار وقف إطلاق النار.

سكاي نيوز عربية
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