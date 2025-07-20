عناوين الصحف ليوم الأحد 20 تموز 2025

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النهار: مؤشرات غير مشجعة تسابق الإعداد للمحادثات مع براك
الديار: برّاك عائد بلا ضمانات... وتسريبات عن جدول أميركي بين أول الخريف ونهاية السنة
أحداث السويداء الدامية تدق جرس الإنذار...الحكومة مُلتزمة بمنحة العسكريين وتسعى للتمويل...
الأنباء الكويتية: توقعات بانفراجات في زيارة المبعوث الأميركي الثالثة.. ونصائح «أمنية» تحرم مباراة ختام الدوري من الجمهور
مصدر لـ «الأنباء»: لبنان لا يحتمل أي مغامرة جديدة بمواجهة آلة القتل الإسرائيلية
الشرق الأوسط السعودية: أحداث السويداء تعيد تسليط الضوء على تحالفات «قسد» والعشائر
«الشرق الأوسط» تحاور ممثلي قبائل عربية... وباحث يستبعد مواجهات عشائرية في الجزيرة