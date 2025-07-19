ارسلان: الوضع المعيشي والإنساني في السويداء أكثر من مزرٍ ودقيق

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كتب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان عبر "اكس":

"نتواصل بشكلٍ مستمر مع أهلنا في السويداء، الذين يمرّون بظروفٍ قاسية ومصيرية.

الوضع الأمني يتّجه نحو التهدئة والاستقرار، الذي نرجوه ونسأل الله أن تنعم به كل سوريا كما لبنان.

إلّا أنّ الوضع المعيشي والإنساني أكثر من مزرٍ ودقيق، وعليه نناشد المنظمات الدولية المعنية، والدول العربية، وكل من يعنيه الأمر، التحرّك والضغط لتأمين ممرات آمنة لشحنات الأدوية والغذاء، بالإضافة إلى فتح ممر للوصول إلى المشفى الوطني لانتشال الجثث جرّاء المجزرة الأليمة التي وقعت فيه.

اتقوا الله… وتحرّكوا!"