بطريركية الروم الأرثوذكس: لوقف حمام الدم في السويداء

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صدر عن بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس، البيان التالي:

"منذ أيّام وعلى مرأى العالم أجمع يطال العنف أهلنا في السويداء. ومنذ أيّام تتوالى محاولات الحلّ والتهدئة من دون أية نتيجة. ما يجري في السويداء يندى له جبين البشريّة. ومنذ اندلاع الأحداث الأخيرة يتابع البطريرك يوحنّا العاشر الوضع الميدانيّ بالتواصل المباشر والمستمر مع المطران أنطونيوس سعد متروبوليت بصرى حوران وجبل العرب. كما يتابع غبطته الوضع بالتواصل مع سائر الفاعليات المحلية والأطياف المحلية في المنطقة والجوار وعلى رأسها مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان.

تضمّ بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس صوتها إلى صوت العقلاء في هذا العالم لوقف حمام الدم في السويداء وتنوّه بجهود الوساطة الإقليميّة والدوليّة لوضع حدٍ لهذه المجازر التي تستهدف العيش الواحد بين كلّ الأطياف. كما وتضمّ صوتها إلى صوت أبنائها في السويداء المتمثل بالنداءات الأخيرة المتكررة التي أطلقها المطران أنطونيوس سعد متروبوليت بصرى حوران وجبل العرب.

وإذ نبقى على الرجاء، نؤكد على ثباتنا في إيماننا وعلى نبذنا بهذا الثبات كلّ خوف ورهبة. ونسأل الربّ الإله أن يقود سفينة خلاصنا وسط أمواج هذا العالم هو المبارك إلى الأبد".