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كتل هوائيّة حارّة بطريقها إلينا في هذا اليوم!

19
JULY
2025
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أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، في بيان، إلى "طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول الى حار نسبياً بسبب تدفق كتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية".

وأوضحت أنّ "معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31 وزحلة بين 18و34 درجة".

في التفاصيل، توقعت المصلحة أن يكون طقس السبت غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل وانخفاضها بشكل ملموس على الجبال، تنشط الرياح احياناً خاصة شمال البلاد مع تكون الضباب على المرتفعات.

أما طقس الأحد فغائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل والجبال واستقرارها في الداخل، تنشط الرياح مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وبالنسبة لطقس الاثنين، فتوقعت المصلحة أن يكون غائم جزئيًا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وجنوب البلاد مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.

أما الثلاثاء، فقليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل (تلامس الـ39 درجة في البقاع الغربي) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

 

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