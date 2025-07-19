كواليس - اعتراض صامت للحزب!

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خاص tayyar.org -



تدقّق جهات سياسية في ما إذا كان الرد الأميركي قد حُصر بالورقة الرسمية اللبنانية أو تطرق أيضاً إلى الملاحظات الشفهية التي قدّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقائه الأخير بالموفد الرئاسي السفير توم برّاك.

وكان بري قد أعلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بأنه سيقدّم إلى الجانب الأميركي ملاحظاته تلك على أنها مكمّلة للورقة اللبنانية الرسمية.

وتردّد في هذا السياق أن حزب الله لم يعط رأيه بملاحظات بري على الرغم من رغبة الأخير في ذلك، الأمر الذي فُسّر على أنه اعتراض صامت عليها.