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أسرار الصحف ليوم السبت 19 تمّوز 2025

19
JULY
2025
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اللواء

تأكد لوحدة اليونيفيل والقوى اللبنانية الرسمية أن استهداف المواطن في بلدة قبريخا مع زوجته كان رسالة صعبة، لأن الشهيد لا علاقة له.

بصرف النظر عن حملة وزارة الطاقة لترشيد استهلاك المياه، عبر مساعدة المانية، فإن انقطاع المياه يضرب أحياء بكاملها في المصيطبة، وصولاً إلى فردان وساقية الجنزير ورأس بيروت.

تعرَّضت علاقة بين مرجع قضائي وآخر سابق، على خلفية قضية عادت إلى الواجهة بقوة، وينتظر أن تُحدث أزمة الشهر المقبل.

البناء

تعتقد مصادر قريبة من أنقرة أن حجم الضربات الإسرائيلية في سوريا ونوعيتها، خصوصاً على المقار السيادية في دمشق، هي رسائل موجّهة لتركيا مفادها أن الدور الإقليمي الذي تتطلّع تركيا إليه من بوابة اعتقادها بأنها أقامت نموذجاً لهذا الدور عبر سوريا، غير قابل للحياة وأن على تركيا للحفاظ على هذا النموذج الاصطدام بدفتر الشروط الإسرائيلي الذي لن يقبل في سوريا بأكثر من نموذج مكرّر للضفة الغربية، حيث السيادة إسرائيلية، والأجواء إسرائيلية، والنسيج الاجتماعي مساحة للعبث الإسرائيلي وصولاً لفرض فدرالية طائفية مؤسسة على جمر الحروب الأهلية والتنابذ العرقي والطائفي. وتقول المصادر إن القيادة التركية تعتبر أنها تعبر أكبر الأزمات تعقيداً على الصعيد الاستراتيجيّ في تاريخها المعاصر، وترى في العبارات التي قالها وزير الخارجية التركي حاقان فيدان تعبيراً عن هذا الاعتقاد، مثل كلمات، ("نفاد الصبر" – "وقوع الجميع في النار" – "العواقب الوخيمة").

إشارات حملتها كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، حظيت بانتباه الأوساط السياسية والإعلامية والسفارات الأجنبية والعربية، أهمّها حجم الثقة التي حملتها الكلمة بقوة التفاهم بين المقاومة والرؤساء الثلاثة، والإعلان عن اكتمال جهوزية المقاومة والتريّث في الانتقال إلى المواجهة حرصاً على البلد وشعبه والتكامل مع دولته ومؤسساتها، والدعوة للتمسّك بعناصر القوة اللبنانية وأهمها الوحدة الوطنية، واتفاق الطائف، وتناغم الدولة والمقاومة على قاعدة التفهّم والتفاهم والتنازلات المتبادلة عبر برمجة الأهداف المختلف حولها بما يحقق المصلحة الوطنية، وأخذ العبرة مما يجري في سوريا.

الجمهورية


تبيّن أنّ اليد العاملة في معمل كبتاغون كبير ضبطه الجيش أخيراً هي غير لبنانية.

تستمر حرب سيبيرانية بين دولتَين إقليميّتَين، ويشارك فيها حلفاء في أكثر من دولة، وتستهدف مصالح حيَوية بضراوة.


قال مسؤول سياسي تعليقاً على عدم تنفيذ مبدأ تعيين الأكفاء وفق «الآلية» في الإدارة والمؤسسات الرسمية: «خلّي يبلّوها ويشربوا ميّتها».

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