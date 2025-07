A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a souligné dans son discours après la fin de la session parlementaire visant à demander des comptes au gouvernement que "nous avons posé dix questions au gouvernement plus tôt et les règles de procédure disent qu'il doit envoyer les réponses dans les quinze jours", il a déclaré : "Lorsque nous étions ministres et que nous recevions des questions des députés, nous avions l'habitude de nous précipiter pour répondre et cela montre un mépris pour le parlement et les députés et nous permet, selon les règles de procédure, de transformer ces questions en interrogatoires et donc nous le ferons aujourd'hui et nous les soumettrons demain".

Bassil a souligné que "la question n'est pas seulement ici, mais quand fixer une session pour répondre aux questions qui sont scientifiquement et objectivement définies, et bien sûr nous n'avons pas obtenu de réponses à ces questions aujourd'hui, ni du gouvernement, ni du discours du Premier ministre, qui comprenait de nombreuses faussetés, y compris lorsqu'il a mentionné que c'est le premier plan de retour présenté par le gouvernement, ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a un plan de retour qui comprend beaucoup de sérieux et dans des conditions qui ont été plus difficiles que les gouvernements".

Il a ajouté :"Le premier ministre a parlé de plans que nous n'avons pas vus parce que le plan présenté par le gouvernement est censé être écrit et officiellement approuvé par le gouvernement".

Bassil a poursuivi : "Nous n'avons pas été convaincus par les réponses du gouvernement parce que nous avons dit dès le début que nous avions choisi d'être une opposition positive afin de corriger un défaut et d'y remédier".

Il s'est dit convaincu qu'"après environ cinq mois, les Libanais ont vu que le gouvernement ne faisait aucun travail sérieux, si ce n'est des nominations en dehors de tout contexte réel du mécanisme et dans une logique discrétionnaire et malveillante qui contient une vengeance politique contre certains".

Bassil a déclaré : "A partir de là, nous avons décidé de proposer un vote de confiance au gouvernement, sachant très bien que nous serons le seul bloc parlementaire à ne pas accorder la confiance, nous avons donc insisté sur cette question parce qu'aujourd'hui nous avons vu les votes que le gouvernement a reçus et vous verrez au fil du temps comment la confiance populaire en lui diminuera, et c'est le plus important et pour une raison fondamentale de révéler que toutes les interventions qui se produisent pour critiquer les politiques du gouvernement ne sont que des interventions populaires pour montrer qu'ils sont mécontents mais qu'ils soutiennent en fait le gouvernement et sont donc partenaires dans ses décisions et assument la responsabilité de ses politiques."

Bassil a souligné que "toutes les discussions antérieures sur la critique de ce que fait le gouvernement ont été inversées par la réaffirmation de la confiance", précisant qu'" il y a une position dans les médias pour gagner en popularité, tandis qu'en retour il y a un engagement envers le gouvernement parce qu'il y a un avantage pour lui ou un soutien à ses politiques".

Il a souligné que "le ministre qui fait partie du gouvernement et qui ne connaît pas le contenu du document américain et la réponse qui y a été apportée et qui a réaffirmé sa confiance dans le gouvernement aujourd'hui signifie qu'il est satisfait et qu'il accepte d'être un spectateur et qu'il ne sait pas ce qui se passe".

Il a ajouté : "A partir de là, nous continuerons notre opposition positive mais active pour faire la lumière sur les pratiques qui se produisent, la négligence et l'absence de plans, et nous poserons plus de questions pour exposer à l'opinion publique les pratiques qui se produisent et pour exhorter le gouvernement à faire mieux parce qu'il n'est pas dans l'intérêt du Liban ou des Libanais d'avoir ce modèle de travail gouvernemental et de l'autorité dans son ensemble parce que cet échec affectera tout le monde."