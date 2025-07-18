ما حقيقة حصول مداهمة في سوق خضار الفرزل؟

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أوضحت بلدية الفرزل، في بيان، أن "ما تمّ تداوله عبر بعض وسائل الاعلام التي لا تتوخى الحقيقة وتحدثت عن حصول (مداهمة في سوق الخضار في الفرزل)... خبر عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمتّ إلى الواقع بأي صلة".

واكد البيان أن "أي مداهمة لم تحصل في سوق الخضار، بل أن العملية الأمنية التي أشير اليها قد جرت في تجمع سكني للنازحين السوريين، ويقع هذا الموقع بعيدًا من السوق ولا علاقة له بتجار الخضار أو المزارعين في البلدة لا من قريب ولا من بعيد".

وذكّر "القائمين على الصفحات والمواقع المعروفة بترويج الإشاعات الكاذبة، بأن نشر معلومات مغلوطة كهذه من شأنه أن يسيء إلى سمعة الفرزل و سوق الخضار الأكبر في المنطقة، والذي يشكّل مصدر رزق لآلاف العائلات من مزارعين وتجار. وعليه، تُهيب بلدية الفرزل بكل وسائل الإعلام والناشطين وأصحاب الصفحات توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم نشر أي معلومة قبل الرجوع إلى الجهات المختصة أو التأكد من صحتها، حفاظًا على المصلحة العامة وسمعة البلدة وأهلها".