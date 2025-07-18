living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبي المنى: نرفض أي نزعة انفصالية في سوريا أو لبنان

18
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، موقفاً حاسماً من أحداث السويداء، مشدّداً على ضرورة صيانة الاتفاق الذي جرى التوصّل إليه في المحافظة السورية، ورافضاً «أي نزعة انفصالية أو تقسيمية في سوريا أو لبنان».

وفي بيان متلفز، عقب انتهاء الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في بيروت، قال أبي المنى إنّ «قلق الأقليّة يحتاج إلى عدالة الأكثريّة»، محمّلا السلطة الانتقالية في سوريا «مسؤولية معالجة ما وصلت إليه الأمور من انفلات، ونأسف للاعتداء على الآمنين في السويداء من الجهتين».

وأعرب شيخ العقل عن تضامنه الكامل مع أهالي المحافظة «وكل الأبرياء المصابين بنيران المواجهات»، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ «الدعوات الصاخبة إلى النفير العام في سوريا، وخاصة الدعوات العشائرية، مدانة».

ورأى أبي المنى أنّ «الاعتداء على إخواننا من أهل السنة من البدو مرفوض ومدان»، مشيراً إلى أنّ «طلب الحماية الإسرائيلية، لا نقبله، لأنه يضرب تاريخنا وهويتنا».

وختم بالدعوة إلى «سوريا حديثة»، وإلى «سلام عادل وشامل في المنطقة».

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout