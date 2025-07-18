أبي المنى: نرفض أي نزعة انفصالية في سوريا أو لبنان

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أعلن شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، موقفاً حاسماً من أحداث السويداء، مشدّداً على ضرورة صيانة الاتفاق الذي جرى التوصّل إليه في المحافظة السورية، ورافضاً «أي نزعة انفصالية أو تقسيمية في سوريا أو لبنان».

وفي بيان متلفز، عقب انتهاء الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في بيروت، قال أبي المنى إنّ «قلق الأقليّة يحتاج إلى عدالة الأكثريّة»، محمّلا السلطة الانتقالية في سوريا «مسؤولية معالجة ما وصلت إليه الأمور من انفلات، ونأسف للاعتداء على الآمنين في السويداء من الجهتين».

وأعرب شيخ العقل عن تضامنه الكامل مع أهالي المحافظة «وكل الأبرياء المصابين بنيران المواجهات»، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ «الدعوات الصاخبة إلى النفير العام في سوريا، وخاصة الدعوات العشائرية، مدانة».

ورأى أبي المنى أنّ «الاعتداء على إخواننا من أهل السنة من البدو مرفوض ومدان»، مشيراً إلى أنّ «طلب الحماية الإسرائيلية، لا نقبله، لأنه يضرب تاريخنا وهويتنا».

وختم بالدعوة إلى «سوريا حديثة»، وإلى «سلام عادل وشامل في المنطقة».