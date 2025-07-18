إدي معلوف بحث مع صدي استكمال أعمال سد بقعاتة كنعان

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زار النائب السابق إدي معلوف وزير الطاقة والمياه جو صدّي، حيث تم البحث في عدد من الشؤون الإنمائية المتعلقة بقضاء المتن، لا سيما ضرورة استكمال الأعمال في سد بقعاتة كنعان، الذي بات إنجازه حاجة ملحّة في ظل أزمة شح المياه المتفاقمة، لما له من أهمية في تأمين المياه لأهالي المتن الشمالي. كما تطرّق البحث إلى ضرورة استكمال أعمال محطة تكرير مياه الصرف الصحي في الخنشارة التي تغطي عدداً كبيراً من قرى اعالي المتن.

وشدد معلوف على أهمية تسريع وتيرة العمل في المشاريع الحيوية التي تخدم أبناء قضاء المتن، داعيًا إلى وضع خطة واضحة تضمن استكمال هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن.