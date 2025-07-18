63 سوريًّا في قبضة الجيش اللبناني!

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في مناطق: جبولة ومشاريع القاع - بعلبك، الكورة، العامرية- عكار، عيحا – راشيا، زحلة، وأوقفت 63 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات.

كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطن (م.ل.) و7 فلسطينيين، لحيازتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من حشيشة الكيف.

كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طبرجا – كسروان السوريَّين (ي.خ.) و(س.س.) لاتجارهما بالمخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية منها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.