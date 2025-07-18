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﻿بيان هامّ لطيران الشرق الأوسط... إليكم ما جاء فيه

18
JULY
2025
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اعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان انه" عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 17 تموز 2025 والذي تم بموجبه إعادة جدولة رحلات الشركة إلى أثينا وعدد من المحطات الأخرى التالي:
1-إعادة ادراج رحلات الشركة من وإلى اثينا خلال الفترة الممتدة من الأحد 20 تموز ولغاية الأحد 07 ايلول 2025 وفقاً لموعدها الأساسي: الإقلاع من بيروت عند الساعة 09:10  والإقلاع من أثينا عند الساعة  12:05 (باستثناء الرحلات المشغلة أيام الثلاثاء 22 والخميس 24 والسبت 26 تموز و السبت 02 آب) ليصبح جدول رحلات الشركة إلى أثينا كالتالي:
أيام التشغيل    توقيت الاقلاع المعتمد    الى    من    رقم الرحلة
يومياً (باستثناء الرحلات المشغلة
 أيام 22 و 24 و 26 تموز و 02 آب)    09:10    اثينا    بيروت    ME251
    12:05    بيروت    اثينا    ME252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     
أيام التشغيل    توقيت الاقلاع المعتمد    الى    من    رقم الرحلة
الثلاثاء 22 تموز
الخميس 24 تموز    07:00    اثينا    بيروت    ME251
    09:55    بيروت    اثينا    ME252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     
أيام التشغيل    توقيت الاقلاع المعتمد    الى    من    رقم الرحلة
السبت26 تموز و 2 آب    07:00    اثينا    بيروت    ME251
    10:10    بيروت    اثينا    ME252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

2-  تبكير موعد إقلاع بعض رحلاتها لأيام الإثنين 21 والأربعاء 23 والجمعة 25 تموز (الى كل من لارنكا واسطنبول وجدة) لأسباب تشغيلية وفق التالي:
- جدول الرحلات المعدلة ليوم الأثنين 21 تموز 2025:
توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
06:25    08:25    اسطنبول    بيروت    ME265
09:20    11:20    بيروت    اسطنبول    ME266
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     
- جدول الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 23 تموز 2025:
توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
06:25    08:25    اسطنبول    بيروت    ME265
09:20    11:20    بيروت    اسطنبول    ME266
06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME271
07:30    09:55    بيروت    لارنكا    ME272
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     
- جدول الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 25 تموز 2025:
توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
06:25    08:25    اسطنبول    بيروت    ME265
09:20    11:20    بيروت    اسطنبول    ME266
06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME271
07:30    09:55    بيروت    لارنكا    ME272
08:00    08:55    جدة    بيروت    ME364
11:30    12:25    بيروت    جدة    ME365".

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