﻿بيان هامّ لطيران الشرق الأوسط... إليكم ما جاء فيه

اعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان انه" عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 17 تموز 2025 والذي تم بموجبه إعادة جدولة رحلات الشركة إلى أثينا وعدد من المحطات الأخرى التالي:
1-إعادة ادراج رحلات الشركة من وإلى اثينا خلال الفترة الممتدة من الأحد 20 تموز ولغاية الأحد 07 ايلول 2025 وفقاً لموعدها الأساسي: الإقلاع من بيروت عند الساعة 09:10 والإقلاع من أثينا عند الساعة 12:05 (باستثناء الرحلات المشغلة أيام الثلاثاء 22 والخميس 24 والسبت 26 تموز و السبت 02 آب) ليصبح جدول رحلات الشركة إلى أثينا كالتالي:
أيام التشغيل توقيت الاقلاع المعتمد الى من رقم الرحلة
يومياً (باستثناء الرحلات المشغلة
أيام 22 و 24 و 26 تموز و 02 آب) 09:10 اثينا بيروت ME251
12:05 بيروت اثينا ME252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
أيام التشغيل توقيت الاقلاع المعتمد الى من رقم الرحلة
الثلاثاء 22 تموز
الخميس 24 تموز 07:00 اثينا بيروت ME251
09:55 بيروت اثينا ME252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
أيام التشغيل توقيت الاقلاع المعتمد الى من رقم الرحلة
السبت26 تموز و 2 آب 07:00 اثينا بيروت ME251
10:10 بيروت اثينا ME252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
2- تبكير موعد إقلاع بعض رحلاتها لأيام الإثنين 21 والأربعاء 23 والجمعة 25 تموز (الى كل من لارنكا واسطنبول وجدة) لأسباب تشغيلية وفق التالي:
- جدول الرحلات المعدلة ليوم الأثنين 21 تموز 2025:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة
06:25 08:25 اسطنبول بيروت ME265
09:20 11:20 بيروت اسطنبول ME266
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
- جدول الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 23 تموز 2025:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة
06:25 08:25 اسطنبول بيروت ME265
09:20 11:20 بيروت اسطنبول ME266
06:00 08:25 لارنكا بيروت ME271
07:30 09:55 بيروت لارنكا ME272
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
- جدول الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 25 تموز 2025:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة
06:25 08:25 اسطنبول بيروت ME265
09:20 11:20 بيروت اسطنبول ME266
06:00 08:25 لارنكا بيروت ME271
07:30 09:55 بيروت لارنكا ME272
08:00 08:55 جدة بيروت ME364
11:30 12:25 بيروت جدة ME365".