ربيع عواد: أمن لبنان وإستقراره خط أحمر

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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العمل الوطني ربيع عواد عبر اكس:

ما يجري في سوريا من حروب طائفية وفتن مدمّرة ليس بعيدًا عن لبنان، والخطر الأكبر أن تنتقل نارها إلى بلدنا عبر من يتربّصون بأمننا ووحدتنا.

على اللبنانيين أن ياخذوا العبر من الحرب الاهلية التي طالت ويلاتها كل لبناني و يدركوا أن الفتنة هي السلاح الأخطر بيد من لا يريد قيام لبنان بضرب استقرارنا وتفكيك مجتمعنا.

بوعي اللبنانيين لن نسمح بتكرار مآسي الماضي ولا بجرّ لبنان إلى صراعات مذهبية تخدم مصالح الخارج.

وحدتنا الوطنية، إيماننا بلبنان، وتضامننا جميعًا، هي السدّ المنيع بوجه كل مشروع تقسيم أو زعزعة.

فلنقف صفًا واحدًا في وجه كل خطاب كراهية وكل محاولة لزرع الشقاق بين أبناء الوطن.

أمن لبنان وإستقراره خط أحمر.