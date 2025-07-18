سوريا: مصادر للميادين تتحدث عن مغادرة الشرع دمشق واغتيال شخصيات في الإدارة الانتقالية

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الميادين: رئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع غادر دمشق مع عائلته، واغتيال ثلاث شخصيات بارزة من بينها وزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

أفادت مصادر خاصة للميادين بأن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، غادر العاصمة دمشق برفقة أفراد عائلته، وسط تطورات أمنية متسارعة تشهدها البلاد.

وأفادت المصادر بوقوع عملية اغتيال طالت ثلاث شخصيات بارزة في الإدارة السورية الانتقالية، من بينها وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وذلك في ظل مناخ أمني متوتر وغموض يلفّ المشهد السياسي.

كما أكدت المصادر دخول فرقة عسكرية إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون في دمشق، حيث تولّت الإشراف المباشر على العمل الإعلامي في خطوة وُصفت بالمفاجئة.