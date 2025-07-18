عناوين الصحف ليوم الجمعة 18 تموز 2025

الأخبار: جورج عبد الله إلى الحرية
حذر من عرقلة سياسية لمنع إطلاق سراحه
40 مليون دولار تعيد 7 آلاف أسرة إلى منازلها في الضاحية
متى يستيقظ نواف سلام؟
إسرائيل باقية: هذه "سوريا الوظيفية"
النهار: إجراءات واتصالات لمنع انعكاسات فتنة السويداء... اجتماع لبناني- سوري في الرياض لاستكمال التنسيق
الجمهورية: الدولة بينة سقفي آب وتشرين
لبنان للإنتعاش بالقنب الهندي
اللواء: عون: استقرار لبنان من استقرار سوريا.. وخطة طوارئ لمواجهة المخاطر المفاجئة
بلاسخارت: الفرصة المتاحة للبنان ليست مفتوحة واتصالات مع جنبلاط للحفاظ على التهدئة
الديار: استنفار أمني وسياسي «لنأي» لبنان عن الفتنة السورية
تبريرات اسرائيلية مقلقة لعدوانها...هل تمهّد للتصعيد؟
البناء: الحرب لم تتوقف في جبل العرب وتهجير متبادل وفرز ديمغرافي وانتقام دموي | ردود الأفعال الدولية والبيان العربي التركي على العدوان كلام لا يردع الاحتلال | جورج عبدالله ينتصر بموجات الطوفان ويبصر الحرية قريباً… والجمعة في بيروت
l'orient le jour: À Damas, « le rappel à l’ordre » israélien réveille les traumatismes communautaires
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: 50 ألف مقاتل من العشائر العربية في سوريا يقتربون من مدينة السويداء
الأنباء الكويتية: قلق من غبار النار المشتعلة في الإقليم
سلام وجنبلاط: التحلّي بالتعقّل والحكمة في لبنان وتفادي ردود الأفعال