عناوين الصحف ليوم الجمعة 18 تموز 2025

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الأخبار: جورج عبد الله إلى الحرية

حذر من عرقلة سياسية لمنع إطلاق سراحه

40 مليون دولار تعيد 7 آلاف أسرة إلى منازلها في الضاحية

متى يستيقظ نواف سلام؟

إسرائيل باقية: هذه "سوريا الوظيفية"

النهار: إجراءات واتصالات لمنع انعكاسات فتنة السويداء... اجتماع لبناني- سوري في الرياض لاستكمال التنسيق



الجمهورية: الدولة بينة سقفي آب وتشرين

لبنان للإنتعاش بالقنب الهندي

اللواء: عون: استقرار لبنان من استقرار سوريا.. وخطة طوارئ لمواجهة المخاطر المفاجئة

بلاسخارت: الفرصة المتاحة للبنان ليست مفتوحة واتصالات مع جنبلاط للحفاظ على التهدئة

الديار: استنفار أمني وسياسي «لنأي» لبنان عن الفتنة السورية

تبريرات اسرائيلية مقلقة لعدوانها...هل تمهّد للتصعيد؟

البناء: الحرب لم تتوقف في جبل العرب وتهجير متبادل وفرز ديمغرافي وانتقام دموي | ردود الأفعال الدولية والبيان العربي التركي على العدوان كلام لا يردع الاحتلال | جورج عبدالله ينتصر بموجات الطوفان ويبصر الحرية قريباً… والجمعة في بيروت

l'orient le jour: À Damas, « le rappel à l’ordre » israélien réveille les traumatismes communautaires

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: 50 ألف مقاتل من العشائر العربية في سوريا يقتربون من مدينة السويداء

الأنباء الكويتية: قلق من غبار النار المشتعلة في الإقليم

سلام وجنبلاط: التحلّي بالتعقّل والحكمة في لبنان وتفادي ردود الأفعال