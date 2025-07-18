أسرار الصحف ليوم الجمعة 18 تموز 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر مالية إنّه ليس لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف أي ملف تجاوزات قانونية يمكن أن تنسب لجمعية القرض الحسن ويبنى عليها نقاش قانوني ينتهي بقرار حظر التعامل مع الجمعيّة والإيحاء بأنها جمعية مخالفة للقانون، خصوصاً أن مصرف لبنان لم يتخذ أي قرار بحق المصارف التي أضاعت أموال المودعين وتصرّفت بها على هواها، خصوصاً مع التحويلات التي جرت خلسة واستنسابية بعد أزمة 2019، وبينما توقفت المصارف التي تحظى بدعم مصرف لبنان عن القيام بواجباتها القانونية بحق مودعيها تميز القرض الحسن بحفظ أموال مودعيه وهم لبنانيّون على مصرف لبنان أن يهتم لأمرهم أسوة بمسؤوليته عن مودعين سواهم والانتقام من القرض الحسن لحساب المصارف المخالفة للقانون إساءة لمعيار القانون الذي يقوم على ملاحقة المخالف وليس ملاحقة القائم بواجبه، أما أن يكون القرار سياسياً تلبية لطلب دولة أجنبية تصفي حسابات “إسرائيل” مع بيئة المقاومة فتلك إساءة أخرى يرتكبها مصرف لبنان بحق نفسه وهي علامة على أن حاكميّة المصرف تضع السياسة مكان القانون وتلك أسواً إشارة توجهها السلطات المالية في أي بلد للأسواق المالية سوف تكون تداعياتها خطيرة لاحقاً بانعدام الثقة.

كواليس

قال خبراء استراتيجيون إن ما لفت الانتباه خلال ما شهدته سورية خصوصاً الغارات الإسرائيليّة على دمشق واستهداف مقار سيادية مثل القصر الرئاسي ووزارة الدفاع هو الموقف التركي المتفرّج بما يكشف توازن قوى تركي إسرائيلي في معادلات سورية يجعل سورية مستباحة أمام أي معادلات إسرائيلية طالما أن تركيا تمثل المظلة الأمنيّة الاستراتيجيّة للنظام الجديد في سورية، وكما أن التنازلات السياسيّة السوريّة أمام “إسرائيل” لم تنفع في تفادي الاعتداءات المتمادية وبلوغها مستوى غير مسبوق، فإن قدرة “إسرائيل” سوف تزيد على فرض المزيد من التنازلات الأمنيّة والاستراتيجيّة في ظل التحقق من حجم الضعف التركيّ.



اللواء: أسرار

لغز

تضغط لجنة أهالي المتضرِّرين من انفجار مرفأ بيروت، على صدور القرار الاتهامي بالقضية قبل الرابع من آب المقبل.



غمز

جرى حصر الآليات في ما يتعلق بالرد اللبناني على ورقة براك الجديدة، وعدم إثارة الموضوع في كل جلسة لمجلس الوزراء.

همس

سمع ممثلون في مناسبة وطنية لدولة أوروبية صديقة، إشارات إيجابية حول التمديد لليونيفيل، وعمل اللجنة المعنية بوقف النار جنوباً..