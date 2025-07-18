الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تعود إلى الاغتيالات في جنوب لبنان

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت: نذير رضا-

قوّضت الملاحقات الإسرائيلية في جنوب وشمال الليطاني حركة مقاتلي «حزب الله».

وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن محازبي «حزب الله»، بمن فيهم المقاتلون، تلقوا تعميماً قبل أشهر يحظر عليهم ارتياد الجنوب، بما فيها بلداتهم في المنطقة «حتى لو كانت لأسباب عائلية أو لتنفيذ زيارات شخصية»؛ وذلك «تجنباً لملاحقتهم من الجانب الإسرائيلي».

وتتضمن التعليمات تقليص الحركة إلى أقصى الحدود.

في سياق متصل، استأنفت إسرائيل عمليات ملاحقة عناصر في «حزب الله» في جنوب لبنان، بعد أسبوع على توقف تلك العمليات، حيث قُتل شخصان أمس في غارتين إسرائيليتين منفصلتين، استهدفت الأولى سيارة على طريق عام تول - الكفور قضاء النبطية أدت إلى سقوط قتيل، في حين أدّت غارة أخرى «استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة» في جنوب لبنان إلى سقوط قتيل آخر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه «قتل حسن أحمد صبرا، قائد القوة البحرية لقوة الرضوان التابعة للحزب».