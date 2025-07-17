living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استياء سوري من وهاب وتحذير إلى لبنان عبر قنوات دبلوماسية !

17
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 بنت جبيل -

كشفت مصادر دبلوماسية متقاطعة أن السلطات السورية عبّرت عن استياء شديد من تصريحات أدلى بها الوزير اللبناني السابق ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على خلفية ما وصفه بـ ضرورة ارسال مقاتلين الى السويداء دعماً لأهالي المحافظة وتصريحاته النارية وذلك في ظل التوترات التي شهدتها المحافظة أخيراً.

واعتبرت دمشق أن ما صدر عن وهاب “يمثّل تدخلًا مباشراً في الشأن السوري الداخلي، وتجاوزاً للخطوط الدبلوماسية التي تنظّم العلاقة بين الدول”، خصوصاً أن تصريحاته تضمنت نية لتأسيس تشكيل مسلح وإرساله إلى الأراضي السورية، في وقت تعمل فيه الدولة السورية على ضبط الوضع الأمني جنوبًا بحسب ما وصف المصدر.

وأوضحت المصادر أن رسائل رسمية نُقلت إلى مسؤولين لبنانيين بهذا الخصوص، مع التأكيد على ضرورة لجم الخطابات السياسية التي قد تفسّر على أنها تحريض أو تشجيع على عسكرة داخل الأراضي السورية.

وفي السياق نفسه، عُلم أن جهازاً أمنياً لبنانياً وجه تنبيهاً مباشراً لوهاب، ناصحاً إياه إلى ضرورة اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحمايته الشخصية في ظل المخاوف من أن تؤدي مواقفه الأخيرة إلى ردود فعل غير متوقعة خاصة أن الملف السوري يبقى أحد أكثر الملفات تشابكاً على الساحة اللبنانية مع وجود سوري كثيف على الاراضي اللبنانية ومؤيدين لنظام الشرع من سنة الشمال والبقاع.

رغم ذلك تشير أوساط متابعة إلى أن تصريحات وهاب الأخيرة لاقت تفاعلًا واسعاً في أوساط أبناء الطائفة الدرزية لا سيما في لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة حيث رأت فيها العديد من الفعاليات موقفًا "شجاعًا ومبدئياً في دعم السويداء في وجه السكوت والتزلف للشرع" ما انعكس بوضوح في ارتفاع شعبيته السياسية داخل القرى الجبلية والاغتراب الدرزي خصوصا بعد ظهوره الإعلامي الأخير.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout