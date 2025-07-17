اللواء إبراهيم: ما جرى "كارثة"!

نشر اللواء عباس إبراهيم عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي موقفًا اعرب فيه عن حزنه العميق تجاه الكارثة الإنسانية التي شهدتها مدينة الكوت في العراق جاء فيه:

"ما جرى في الكوت لا يمكن وصفه إلا بأنه كارثة موجعة أصابت قلوبنا جميعًا. مشاهد الأبرياء الذين قضوا اختناق وسط النيران والدخان وأصوات ذويهم المنكوبين تترك في النفس ألما عميقا. في لحظات مماثلة يقف لبنان بكل وجدانه إلى جانب العراق الحبيب شعبًا وحكومة وفاء لمواقفهم الأصيلة وتضامنهم الصادق معه ومع وشعبه خلال الحرب الضارية الاخيرة التي شنّتها اسرائيل وخلّفت آلاف الشهداء والجرحى.

نعزّي من فقدوا أحباءهم، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين، وأن تبقى أرواح الضحايا حيّة في ضميرنا الجماعي".