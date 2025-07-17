قوى الامن: توقيف مطلوبين للقضاء بجرائم سرقة وسلب ومخدرات في عاليه

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين للقضاء على جميع الأراضي اللبنانية، وضمن الخطّة الأمنيّة التي أعدّتها وحدة الشرطة القضائية لتحقيق هذا الهدف، تمكّنت قوة من المجموعة الخاصة التابعة للوحدة المذكورة في عاليه، بتاريخ 8-7-2025، من توقيف المدعو د. ش. (من مواليد 1985، لبناني الجنسية) مطلوب بجرائم سرقة، وسلب، ومخدرات.

كما أوقفت دورية أخرى من المجموعة ذاتها، بتاريخ 14-7-2025 في العبودية، المدعو: ز. ح. (من مواليد 1975، لبناني الجنسية)، المطلوب للقضاء بجرم التزوير.

أُودِع الموقوفان لدى المراجع المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص".